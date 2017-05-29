PanARMENIAN.Net - Символичность дня

В 2017 году премия «Аврора» прошла 28 мая, в День Первой Республики, что по мнению ведущего церемонии Дэвида Игнатиуса «символизирует и воплощает стойкость армянского народа».

На особенность даты обратил также внимание сооснователь «Авроры» Вартан Грегорян, который напомнил присутствующим о Сардарапатской битве.

«Турки хотели уничтожить всех армян, но мы выжили», - сказал он.

Трое армянских врачей временно заменяют Тома Катена в Южном Судане

«Я поздравляю организаторов «Авроры» с тем, что им удалось привезти меня сюда, это обычно трудно сделать», - сказал Том Катена в своей речи после представления фильма о нем, как о номинанте.

Чтобы Катена смог принять участие в церемонии вручения «Авроры», 19 мая трое армянских врачей - подполковник Геворг Восканян, майор Айк Ованнисян и гинеколог Армине Бархударян отправились в Южный Судан заменять его в госпитале Mother of Mercy. Катена - единственный врач госпиталя, где медпомощь получают более 750 000 местных жителей.

Армянские врачи в свою очередь пообещали, что в отсутствии доктора Тома, будут заботиться о людях, проходящих лечение, и вернут госпиталь в целости и сохранности.

Почему не приехал Джордж Клуни?

Ответ на этот вопрос в Армении интересовал практически всех. Только ближе к 40-й минуте церемонии, стало известно, что глава отборочной комиссии премии «Аврора», известный голливудский актер, обладатель премии «Оскар», филантроп Джордж Клуни не смог прибыть в Армению, потому что его супруга Амаль Клуни в эти дни может родить. Об этом рассказал сам актер в видеообращении к гостям «Авроры».

«Я всем сердцем и всей душой сегодня с вами. Простите меня, что не смог прибыть в Ереван. Я сожалею, что не нахожусь в Ереване, но если бы я был там, моя жена родила бы близнецов без меня здесь, и меня не пустили бы домой», - сказал актер.

Клуни также направил поздравления победителю. «Герои 2017 года - герои нашего времени. Сегодня, когда войны и насилие угрожают сломить дух людей и посеять в их сердцах страх, особенно важно чествовать и поддерживать таких героев как Том Катена, которые самоотверженно помогают другим не просто выживать, но и добиться процветания. Том Катена – настоящий пример для подражания всех нас и прекрасное доказательство того, что обычные люди способны изменить ситуацию к лучшему», - отметил Клуни.

Культура Армении – миру

В то время, как Турция продолжает политику отрицания Геноцида армян, в Армении продолжают пропагандировать гуманизм и открываться миру, как страна с богатой культурой. На этот раз организаторы «Авроры» включили в программу адажио Арама Хачатуряна из балета «Спартак» в исполнении Дениса Родькина и Марии Виноградовой. Дирижером выступил художественный руководитель театра Оперы и балета им. Спендиаряна в Ереване, заслуженный артист России Константин Орбелян. На церемонии также прозвучала армянская песня «Лети ко мне, мой соловей» в исполнении гостей «Авроры».

Отдельное внимание было уделено фильму, рассказывающем о Геноциде армян «Обещанию», который вышел в прокат в 2017 году и был снят при поддержке филантропа и миллиардера Керка Кркоряна. В специальном видеообращении всемирно известный армянский рок-музыкант Серж Танкян заявил, что вопрос не в том, что Турция должна признать Геноцид армян – это вопрос справедливости.

Эмоции на пределе

Отличительной особенностью церемонии «Авроры» 2017 года стало то, что эмоции всех были на пределе. Первым об этом сказал сооснователь премии Вартан Грегорян.

«Я заранее написал речь, положил ее в карман, но сейчас понимаю, что нет, это не я. Я скажу от себя», - сказал филантроп Вартан Грегорян. Он поблагодарил Нубара Афеяна и Рубена Варданяна за то, что они «сумели разжечь огонь по всему миру».

«Огонь «Авроры» распространяется по всему свету, это международное движение, которое напоминает миру об армянах и Армении. Мы помним Геноцид, но мы думаем о человеке. Непросто так символами Армении являются Ноев Ковчег, Арарат и Матенадаран», - сказал он.

Сооснователь премии Рубен Варданян также признался, что не намерен воспользоваться подготовленной речью.

«Мне 49 лет, и мне немного стыдно: чем больше я живу, тем больше удивляюсь, сколько людей из скольких национальностей являются героями», - сказал Варданян.

Эмоциональностью выделилось также выступление руководитель холдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артура Джанибекяна, который в 2017 году был включен в художественный совет «Авроры». Джанибекян в отличие от многих выступающих, произнес речь на армянском языке.

«Диаспора, образовавшая после Геноцида армян, дала сыновей и дочерей, которые сегодня являются донорами «Авроры». Армения стала центром гуманистических идей,» - сказал он.

Победительница первой премии Aurora 2016 года Маргерит Баранкитс в своем приветственном слове отметила, что инициатива помогла ее родному краю возродиться.

«Представьте себе, как «Аврора» действует на жизнь бурундийских беженцев. «Аврора» показывает, что мы можем мечтать, мы можем возрождать. Многие дети теперь могут ходить в школы. Я призываю всех присоединиться к инициативе, к Рубену Варданяну, Нубару Афеяну, Вартану Грегоряну, спасибо, что есть», - сказала Баранкитс.

«Спасибо, Генрих»

В ходе церемонии, ведущий вечера известный писатель и обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, обратил внимание публики на присутствующего в зале капитана сборной Армении по футболу и нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Армяне по всему миру гордятся и следят за его игрой», - сказал ведущий, попросив Мхитаряна встать.

Публика приветствовала футболиста овациями, который 25 мая стал рекордсменом английского клуба по количеству забитых голов в розыгрыше Лиги Европы.

Отметим также, что днем 28 мая президент Армении Серж Саргсян наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за достойное представление Армении миру.

«Спасибо, Генрих», - сказал Игнатиус, казалось, он произнес эту фразу за всех армян.

Легенда на сцене

Одним из самых волнительных моментов церемонии «Авроры» стало появление на сцене всемирно известного, великого французского шансонье армянского происхождения 93-летнего Шаря Азнавура.

Когда он появился в зале, зрители встали. Он поднялся на сцену при помощи своего помощника, Азнавуру вручили конверт с именем победителя. Шансонье подошел к микрофону и назвал имя Тома Катены.

Все время, пока Катена принимал поздравления и решал, какие компании получат поддержку, Азнавур вместе с основателями «Авроры» оставался на сцене.

Когда организаторы объявили, что церемония закончится песней «Для тебя, Армения», написанной Шарлем Азнавуром, и это станет традицией «Авроры», маэстро улыбнулся.

«Единственный способ чего-то добиться – действовать сообща»

Гуманитарная инициатива «Аврора» считается филантропическим проектом бизнесменов Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, которые в 2015 году, в год 100-летия Геноцида армян, объединились и решили показать миру, насколько для Армении важны гуманитарные принципы.

«Мы не самая богатая страна, у нас много проблем. Но для нас очень важны гуманитарные ценности. Когда мы начинали – нас было трое, сейчас нас 200 человек», - сказал Рубен Варданян, попросив всех, кто поддерживает «Аврору» встать.

«Мы – сила, мы – есть. Единственный способ чего-то добиться – действовать сообща», - заключил филантроп.

Гостями церемонии вручения наград«Авроры» стали первые лица Армении во главе с президентом Сержем Саргсяном, армянские и мировые деятели в области культуры, спорта, также политики, журналисты и общественные деятели.

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