PanARMENIAN.Net - Российскому фотожурналисту Сергею Пономареву в 2016 году вручили Пулитцеровскую премию в номинации «Новостная фотография».

Пономарев стал третьим россиянином, награжденным Пулитцеровской премией. В 1992 году награды в номинации «Лучшая репортажная фотосъемка» были удостоены Александр Земляниченко и Борис Юрченко (в составе коллектива Associated Press). В 1997 году Александр Земляниченко получил вторую премию в категории «Лучшая фотография» за снимок президента России Бориса Ельцина.

© Sergey Ponomarev / The New York Times

В своей речи на церемонии вручения премии Пулитцера, Пономарев признался, что освещая эту тему, «постоянно думал о «Шинели» Гоголя, повести о чиновнике, о «маленьком человеке» из русской литературы».

«Обычный и угнетенный «маленький человек» является одновременно и контрастом, и жертвой «несправедливой системы». Эта «несправедливая система» не только несправедливая, она фатальная.

В повести Гоголя смерть главного героя — это результат того, что госслужащие не стали бороться за справедливость. Это главный образ и символ в моих работах, мне всегда интересен этот самый «маленький человек», «маленький», но великий человек — это то, во что я верю, потому что страдания «маленького человека» показывают большие несправедливости системы.

© Sergey Ponomarev / The New York Times

Эти люди рассказывают свои маленькие истории, которые складываются в одну большую историю», - сказал российский фотограф.

Проект затрагивает проблему сирийских беженцев, которые в течение 2015 года пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу. Фотографы снимали в разных местах, среди которых греческий остров Лесбос, Македония, Словения, Сербия и Венгрия. Репортажи были сделаны для разных публикаций в The New York Times.

© Sergey Ponomarev / The New York Times

«Мы все были в разных местах и у нас были разные впечатления, но нами двигало одно непреодолимое желание беженцев добраться до места назначения. «Надо идти!» — я слышал эту фразу сотни раз. На пляжах греческих островов, на закрытой границе Венгрии и в лагерях в Идомени и Афинах», — позже рассказал Пономарев.

© Sergey Ponomarev / The New York Times

Говоря о том, когда он решил стать фотографом, он рассказал, что рос в среде фотографов.

«Дед и отец фотографировали, у них были камеры, я рос в этой среде. Но самое яркое впечатление от фотографии — когда я в одном из старших классов школы вдруг решил своим одноклассницам сделать подарок на 8 марта и снимал их в течение нескольких недель или месяцев, не помню. А потом напечатал снимки в ванной и на большой перемене разложил их в классе. Это были репортажные фотографии, не постановочные, девочки сами об этом не знали. Кому-то понравилось, кому-то очень не понравилось, они потом не разговаривали со мной. Но это был первый опыт общения с фотографией именно в качестве фотографа», - рассказал Пономарев.

© Sergey Ponomarev / The New York Times

Он неоднократно заявлял, что выступает против постановочных фото в журналистике.

«Я никогда не занимался постановками и считаю, что в журналистике это недопустимо. Мы — глаза общества. Мы документируем реальность, и нам не нужно выстраивать ситуации перед камерой. Если ты это сделаешь, то доверие к тебе сильно упадет. И потом, иногда судьба делает настолько удивительные подарки и разворачивает ситуации перед объективом так, что придумать это невозможно. Я просто иду и ищу, что у меня произойдет перед глазами», - сказал российский фоторепортер.

Сергей Пономарев в 2015 году также стал обладателем премии World Press Photo за репортажи из Газы.