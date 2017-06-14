PanARMENIAN.Net - Дети должны радоваться, что живут в Армении

На вопрос о том, как Мхитарян оценивает детство детей в Армении, ведь он побывал во многих странах мира, армянский футболист отметил, что хотя его детство прошло во Франции, по его убеждению - то детство, которое есть у детей, проживающих в Армении, лучше и имеет преимущества.

«У детей в Армении детство лучше, чем у детей в европейских странах, там у них несколько другие интересы. Дети в Армении общительнее и счастливее. Каждый армянский ребенок должен радоваться, что живет в Армении», - отметил Мхитарян.

Генрих Мхитарян стал послом доброй воли ЮНИСЕФ в 2016 году. «Тяжело констатировать, что не все дети имеют возможность учиться в школе и получать образование. У всех детей должно быть право реализоваться как личность. Я готов задействовать свои возможности, помогая ЮНИСЕФ, поддерживая в Армении особо уязвимые группы, особенно, права детей на образование»,- сказал Мхитарян. Послы доброй воли ЮНИСЕФ во всем мире помогают детям и женщинам защищать свои права и улучшать качество жизни.

По его словам, гораздо важнее стать хорошим человеком, чем быть хорошим специалистом.

По мнению Мхитаряна, он будет мягким и строгим отцом одновременно.

«Нужно уметь совмещать мягкость и строгость в воспитании детей, поскольку хорошее воспитание ребенка дает ему блестящее будущее. Если правильно воспитать, у ребенка всегда будет стимул развиваться», - сказал он.

В июне 2017 года Мхитарян встретился с подопечными фонда «Дети Армении» (COAF). «Неважно, кем вы являетесь – футболистом, юристом или кем-то другим. К успеху в любой сфере жизнедеятельности может привести только максимальная самоотдача. Важно понимать: если вы выбираете какой-то путь, нужно посвятить себя этому полностью, чтобы получать удовольствие от собственного дела и достичь успеха», – сказал Мхитарян.

Говоря о подрастающем поколении в Армении, Мхитарян заявил, что очень хорошего о нем мнения.

«Не только те дети, с которыми встретился сегодня, но и те, которых встречаю в повседневной жизни, доказывают, что у нас растет хорошее поколение», - сказал армянский футболист.

Говоря о малоимущих семьях и существующим проблемах, Мхитарян поблагодарил ЮНИСЕФ за поддержку армянских семей.

«ЮНИСЕФ пробует помогать, дать детям здоровье и старается улучшить жизнь детей в Армении», - отметил армянский футболист.

В апреле 2017 года капитан сборной Армении по футболу и полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян призвал поддержать деятельность ЮНИСЕФ в Армении.

Армения – страна талантов

«Армения – страна, которая дает много талантов. Мы должны создавать все условия, чтобы их талант открывался здесь», - отметил Мхитарян.

По его мнению, в Армении сейчас есть все, что нужно, но есть над чем работать.

«Если мы будем работать над существующими проблемами, тогда Армения станет той страной, какой люди хотят видеть», - отметил Генрих.

«Манчестер Юнайтед» - одна семья

Отвечая на вопрос о том, кто являеется его лучшим друг в английском клубе, Мхитарян заявил, что «Манчестер Юнайтед» - это одна семья.

«МЮ – одна семья, со всеми отличные отношения, все дружные», - отметил он.

Своим любимом голом по красоте Мхитарян назвал гол, забитый 26 декабря «ударом скорпиона», также тот, оторый забил в финале Лиги Европы в мае 2017 года.

Говоря о лучшем моменте своей карьеры, армянский футболист заявил, что их было много, но он думает, что лучшие моменты – еще впереди.

«Я буду стараться радовать мой народ», - заключил Мхитарян.

Ранее полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал, что его цель -сыграть на чемпионате мира.

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