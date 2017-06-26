«Россия, ты одурела!»
Как государство взъелось на Telegram
Возможность блокировки Telegram в России вызвала бурю негодования, как у пользователей мессенджера, так и по всему миру. История началась, когда 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, для внесения ее в реестр организаторов распространения информации. По сути, Telegram поставили ультиматум: если мессенджер и дальше продолжит игнорировать российские законы, его заблокируют в России.
26 июня 2017
PanARMENIAN.Net - Реакция Дурова на ультиматум Роскомнадзора
Основатель Telegram отказался предоставлять какие-либо данные ведомству, назвав действия главы Роскомнадзора «саботажем государственных интересов».
«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsАpp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram. Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», - написал Дуров.
Позже он обвинил главу Роскомнадзора в «незнании того, как шифруется коммуникация в 2017 году. По его словам, требования чиновника также противоречат ст. 23 Конституции России о праве на тайну переписки.
Павел Дуров
«Обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации». Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger»,— объяснил он.
За что могут заблокировать Telegram в РФ
Telegram отказывается предоставлять данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. Согласно принятым в августе 2014 года поправкам в закон «О защите информации», после обращения ведомства сервис обязан в течение пяти рабочих дней предоставить свои контактные данные. Если этого не произошло, у него есть еще 15 дней, а затем его заблокируют.
Владельцы Telegram-каналов ранее сообщали, что Роскомнадзор еще в середине мая отправил официальное письмо с требованием предоставить данные, но так и не получил ответа. Информация получила подтверждение: Telegram обязали указать страну регистрации, юридический адрес, доменное имя, общее описание функций, а также почтовый и электронный адреса компании и хостинг-провайдера.
Команда Telegram проигнорировала письмо. По всей видимости, нынешний ультиматум стал последней каплей в переговорах с владельцем Telegram.
При этом в реестре, помимо Telegram, отсутствуют и другие иностранные мессенджеры, в том числе WhatsApp, Facebook Messenger или Viber. Как отмечал Дуров, некоторые из них в разы популярнее среди российских пользователей, но обращался ли к ним Роскомнадзор — неизвестно.
Telegram должны внести в реестр для исполнения закона о «персональных данных» и «пакета Яровой». Уже сегодня организаторы распространения информации обязаны перенести серверы на территорию России и хранить на них информацию о пользователях, а также метаданные из их разговоров и переписок. С июля 2018 года к этому добавятся сами тексты переписок и записи разговоров, а также все пересылаемые файлы. Более того, сервисы будут обязаны по запросу выдавать эти данные правоохранительным органам.
Кроме того, в середине июня 2017 года, российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете анонимного общения в мессенджерах — их обяжут работать только по договору с операторами связи, а тем, в свою очередь, окончательно запретят продавать сим-карты без паспорта. Однако чтобы закон работал, сервис должен быть внесен в реестр организаторов распространения информации.
В чем «провинился» Telegram
В Telegram есть каналы и групповые чаты сторонников террористическо группировки «Исламское государство». Впервые об этом заговорили после парижских терактов в ноябре 2015 года.
Дурова уже давно стали обвинять в нежелании сотрудничать со спецслужбами и помогать им в борьбе с терроризмом. Основатель Telegram объяснял, что для него важнее приватность пользователей, и он не выдаст их данные ни одной стране мира. Он также неоднократно заявлял, что что экстремисты и преступники всегда найдут способ общаться между собой.
При этом, Дуров не раз жаловался на давление властей и докучающих ему проправительственных хакеров. Последние в конце мая якобы пытались взломать его почту, а американские спецслужбы пробовали подкупить сотрудников Telegram.
На фоне обвинений Роскомнадзора в адрес Telegram, 26 июня Федеральная служба безопасности РФ объявила, что теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля был подготовлен с помощью мессенджера Telegram.
Как сообщается в пресс-релизе ФСБ, у спецслужбы есть «достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».
В свою очередь, советник президента России по интернету Герман Клименко 26 июня заявил, что исполнители теракта в петербургском метро могли воспользоваться чем-угодно.
«Террористы могут пользоваться чем угодно — и WhatsApp, и Viber. Но проблема в том, что с WhatsApp мы хотя бы ведём диалог. С Google мы разговариваем — они начали платить НДС. Youtube блокирует видео. Есть определённая борьба, но мы находимся в диалоге. А позиция Дурова совершенно анархичная — «я не буду», и всё. Мне бы хотелось самому остаться пользователем Telegram, но — будет запрещено, значит, будет запрещено», - сказал Клименко.
Позиция Дурова
По словам Дурова, если Telegram перестанет быть безопасным, преступники освоят другие сервисы и способы коммуникации, а доступ к данным со стороны спецслужб всегда увеличивает риск слежки за простыми пользователями.
По мнению основателя Telegram, возможная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров: они просто перейдут на другие мессенджеры или будут использовать VPN.
Павел Дуров
«Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», - заявил Дуров.
Он также сообщил, что Telegram только с начала июня 2017 года заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма. Любой желающий может ознакомиться со статистикой ежедневных блокировок террористов в канале t.me/isiswatch
«Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира – и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую «нейтральность» в этом вопросе, - заявил он.
Как отмечают российские СМИ, аудитория Telegram выросла в три раза с 2016 года, и в настоящее время составляет 6 миллионов человек.
Асмик Ванцян / PanARMENIAN.Net
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