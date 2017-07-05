PanARMENIAN.Net - Война началась с того, что 2 апреля в 08:30 утра азербайджанские вооруженные силы применили РСЗО БМ-21 «Град» в направлении населенного пункта Мартуни. В результате обстрела школы тогда погиб рожденный в 2004 году Вагинак Григорян, еще двое детей – 11-летний брат погибшего Геворк Григорян и 12-летний Вардан Андреасян получили ранения.

В селе Талиш азербайджанцы зверски убили в собственном доме пожилую пару Халапянов – Валеру и Размеллу, а их уши были отрезаны в качестве трофеев. Они также расстреляли престарелую женщину – Марусю Халапян, 1924 года рождения.

Еще одним доказательством политики ненависти Азербайджана к армянам и ее ужасных последствий являются зверства азербайджанцев по отношению к убитым на поле битвы армянским военнослужащим. Так, в период со 2 по 10 апреля 2016 года Генпрокуратура Карабаха возбудила 6 уголовных дел, 3 из которых по фактам обезглавливания военнослужащих Кярама Слояна, Гранта Гарибяна и Айка Торояна.

Наиболее нашумевшим стало дело Слояна: погибшего на посту военнослужащего азербайджанцы обезглавили, тело оставили, а голову положили в пакет и повезли в тыл, где провели с ней фотосессию, во время которой с улыбками на лице фотографировались в обнимку с головой девятнадцатилетнего парня. Эти фотографии, а также видеозапись того, как азербайджанские солдаты в ближайших населенных пунктах демонстрируют свой кровавый «трофей» - в том числе, показывая его детям, несколько дней подряд усердно распространялись в соцсетях (редакция не публикует фото и видео из этических соображений). Тело Кярама похоронили 4 апреля, однако его голову удалось вернуть только через неделю, после чего он был перезахоронен. Кстати, как и в случае с Рамилем Сафаровым, президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил обезглавившего Слояна убийцу.

Дело об убийстве и глумлении над телом Слояна было передано в Европейский суд по правам человека.

Согласно результатам экспертиз, Кярам Слоян и Грант Гарибян были обезглавлены после смерти. Айк Тороян был обезглавлен при жизни. Ему также отрезали руку. Головы Гранта Гарибяна и Айка Торояна были возвращены через несколько месяцев после апрельской войны.

Практически на всех телах армянских военнослужащих, которые возвращала азербайджанская сторона, были следы глумления и истязания.

Так, были возбуждены уголовные дела по фактам убийства и глумления над телами военнослужащих Рафика Акопяна, Агаси Асатряна, Андраника Зограбяна и Роберта Абаджяна.

В рамках одного дела были расследованы убийства и глумления над телами 15 военнослужащих: подполковника Алексана Аракеляна, подполковника Оника Григоряна, подполковника Романа Погосяна, майора Сурена Мелкумяна, старшего лейтенанта Максима Григоряна, рядового Жоры Есаяна, рядового Баграта Алексаняна, рядового Бориса Озманяна, рядового Григория Арутюняна, сержанта Адама Саакяна, рядового контрактной службы Андраника Григоряна, рядового Тиграна Беракчяна, рядового Армана Андреасяна, рядового Азата Симоняна, лейтенанта Ашота Шахбазяна.

У Рафика Акопяна, Агаси Асатряна, Андраника Зограбяна, Роберта Абаджяна, Алексана Аракеляна, Оника Григоряна, Романа Погосяна, Сурена Мелкумяна, Максима Григоряна, Жоры Есаяна, Баграта Алексаняна, Бориса Озманяна, Григора Арутюняна, Адама Саакяна, Андраника Григоряна были отрезаны уши.

У Тиграна Беракчяна были отрезаны уши и пальцы правой руки. У Армана Андреасяна было отрезано правое ухо, порезы на груди. У Азата Симоняна был отрезан палец правой руки. У Ашота Шахбазяна был выколот левый глаз.

В конце апреля омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики представил свой промежуточный публичный доклад «О зверствах вооруженных сил Азербайджана против гражданского населения НКР и военнослужащих Армии обороны НКР» 2-5 апреля 2016 года. Доклад был направлен в международные организации в сфере прав человека, международные институты омбудсменов и соответствующие иностранные учреждения.

В ходе апрельской войны армянская сторона потеряла 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских, более 120 человек были ранены, еще 9 военнослужащих погибли после прекращения активных боевых действий, в период по 13 апреля, несколько – скончались позднее в госпиталях. Исходя из данных Госдепа, представленных 16 мая в Вене, становится ясно, что помимо 81 потери с армянской стороны, погибло около 270 азербайджанцев. Вместе с тем аналитики международной исследовательской группы Bellingcat оценивают потери Баку в 400-500 убитых солдат.