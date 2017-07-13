Пулитцеровские фотографии
Теракт в торговом центре в Кении
В 2014 году Пулитцеровскую премию в категории «горячие новости» получил Тайлер Хикс за «взбудораживающие фотографии, мастерство и мужество в документировании теракта в торговом центре Westgate в Кении».
13 июля 2017
PanARMENIAN.Net - Нападение боевиков на торговый центр Westgate в Найроби — столице Кении — произошло в сентябре 2013 года.Боевики исламистского движения «Аль-Шабаб» отрыли огонь по посетителям центра. До начала стрельбы исламисты отпустили только мусульман.
В день нападения Тайлер Хикс находился всего в нескольких кварталах от торгового центра. Хикс в течение нескольких часов снимал происходящее.
©Taylor Hicks/ The New York Times
Во время теракта погибло 65 человек, а 175 были ранены.
Людей, оставшихся в живых после стрельбы, боевики взяли в заложники.
© Taylor Hicks/ The New York Times
«Тела были повсюду. Некоторые люди лежали мёртвыми там, где секунду назад обедали», - описал происходящее Хикс.
«Нет никакого оправдания убийству простых людей. Боевики расстреливали женщин и детей. Они убивали всех, кто встал у них на пути» — сказал автор фотографий.
© Taylor Hicks/ The New York Times
Тайлер Хикс родился в Бразилии. Долгое время он проживал в Найроби и работал для Нью-Йорк Таймс. Когда ему присудили Пулитцеровскую премию, он сказал, что это огромная честь.
«Награда для меня, в то же время она показывает важность таких историй. Независимо от того, как далеко и где происходят трагические события, они не останутся незамеченными. Как и то, что фоторепортеры рискуют своей жизнью. И то, и другое получило признание», - сказал он.
Опыт работы в качестве военного фоторепортера Хикс приобрел, побывав во многих горячих точках: в Косово, Ираке, Сомали и Афганистане.
Асмик Ванцян / PanARMENIAN.Net
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