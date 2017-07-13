PanARMENIAN.Net - Нападение боевиков на торговый центр Westgate в Найроби — столице Кении — произошло в сентябре 2013 года.Боевики исламистского движения «Аль-Шабаб» отрыли огонь по посетителям центра. До начала стрельбы исламисты отпустили только мусульман.

В день нападения Тайлер Хикс находился всего в нескольких кварталах от торгового центра. Хикс в течение нескольких часов снимал происходящее.

©Taylor Hicks/ The New York Times

Во время теракта погибло 65 человек, а 175 были ранены.

Людей, оставшихся в живых после стрельбы, боевики взяли в заложники.

© Taylor Hicks/ The New York Times

«Тела были повсюду. Некоторые люди лежали мёртвыми там, где секунду назад обедали», - описал происходящее Хикс.

«Нет никакого оправдания убийству простых людей. Боевики расстреливали женщин и детей. Они убивали всех, кто встал у них на пути» — сказал автор фотографий.

© Taylor Hicks/ The New York Times

Тайлер Хикс родился в Бразилии. Долгое время он проживал в Найроби и работал для Нью-Йорк Таймс. Когда ему присудили Пулитцеровскую премию, он сказал, что это огромная честь.

«Награда для меня, в то же время она показывает важность таких историй. Независимо от того, как далеко и где происходят трагические события, они не останутся незамеченными. Как и то, что фоторепортеры рискуют своей жизнью. И то, и другое получило признание», - сказал он.

Опыт работы в качестве военного фоторепортера Хикс приобрел, побывав во многих горячих точках: в Косово, Ираке, Сомали и Афганистане.