PanARMENIAN.Net - Разве только армия препятствует развитию науки в Армении, и будут ли решены проблемы науки, если будущих потенциальных ученых не заберут на службу? Эти вопросы висят в воздухе.

В 2016 году финансирование науки в Армении составило 0,28% ВВП, тогда как, согласно многим авторитетным международным исследованиям, каждое государство должно выделять не менее 2-3% ВВП для того, чтобы наука в стране развивалась, и 1% ВВП, чтобы наука не регрессировала.Вместо увеличения финансирования науки правительство Армении только сокращает его: согласно среднесрочному плану расходов на 2018-2020 гг, выделяемая на науку сумма сократится с 14,1 млрд драмов в 2017 году до 13,3 млрд драмов.

По данным Всемирного банка, двумя ведущими странами по финансированию науки являются Израиль и Южная Корея, где нет академической отсрочки и действует система обязательного призыва на службу.В Израиле в 2015 году 4,27% ВВП было потрачено на исследования, в Южной Корее - 4,23% ВВП, или $12,7 млрд и $58,5 млрд соответственно.

Естественно, в Армении невозможно ожидать такого объема финансирования науки, но было бы неправильно предполагать, что в Армении отсутствует возможность увеличения финансирования науки. В качестве доказательства приведем всего один факт:в 2017 году, по данным Государственного комитета по науке РА, показавшему высокую эффективность 31 молодому ученому было выделено всего 27,9 млн драмов или по 900 000 драмов добавки каждому. Между тем, только в 2015 году мэрия Еревана потратила на 1 млн драмов больше на коньяк - 28,9 млн драмов в целом.

В результате, согласно системе Scimago, в Армении в 2016 году было опубликовано 1052 научных статьи - меньше, чем в Непале, Камеруне и Танзании. А по их суммарному h-index, или, грубо говоря, по научной ценности мы уступили, например, Марокко, Бангладешу и Нигерии, став 70-й страной в мире. Упомянутые ранее Израиль и Южная Корея занимают в списке 16-е и 18-е места соответственно.