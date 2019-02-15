PanARMENIAN.Net - Более того, звучат мнения, что Армения планирует «экспортировать» свою революцию, и не куда попало, а именно в Россию.

Так, 12 февраля на RT вышла статья о том, как молодежь учат совершать госперевороты на западные деньги. В частности, в статье шла речь о семинаре CampCamp, который прошел в Ереване 7-11 ноября 2018 года. Организатором семинара является Пражский гражданский центр (Prague Civil Society Centre). Центр организовывает массу таких семинаров, например - тбилисский DataCamp и другие. В рамках ереванского семинара речь шла о разных актуальных темах – от журналистики до социальных сетей, от креатива до активизма, от пенсионеров до рекламных акций.

«Армения была выбрана местом проведения семинара CampСamp неслучайно. После свержения Сержа Саргсяна оппозиционеры всех стран СНГ потянулись в Ереван за вдохновением для протестов»,- говорится в статье на RT. Издание отмечает, что речь на семинаре шла и об организации протестов в Санкт-Петербурге.

На этом тема не закрылась. Главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян решила лично донести это до российского зрителя свое открытие и в эфире телеканала «Россия» в рамках передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказала о «технологии переворотов» на примере армянской «бархатной» революции и этого семинара.

«Помимо веселых развлечений, тусовок, ужинов, прогулок по красивому Еревану их (участников семинара – ред.) учили, как нужно делать революцию. Есть видео, все выложено у нас на сайте. Если бы что-то подобное произошло в США, сели бы все», - отметила Симоньян.

По ее словам, участников семинара готовили к свержению власти. И, как считает Симоньян, многие из них не знают, что «это оплачено Конгрессом».

«Они не понимают, что это геополитическая борьба двух держав, в которой одна держава хочет ослабить, развалить, уничтожить своего возможного противника. Им же внушают, что если они любят свою родину, если они хотят, чтобы сограждане были счастливы – то они должны менять ситуацию. А на этом пути цель оправдывает средства», - заявила Симоньян.

Свою супругу решил поддержать известный режиссер Тигран Кеосаян: он открыл канал на Telegram и также затронул тему семинара CampCamp в Ереване.

«А как соотносятся многочисленные заявления (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна о том, что Россия стратегический союзник Армении, членство Армении в ОДКБ и проведение в Ереване слета «оранжевых» активистов, на котором всерьез обсуждается устроительство беспорядков, например, в Петербурге?» - задался вопросом режиссер, снявший на государственные деньги фильм про Крымский мост, получивший оценку 2.3 на «КиноПоиске».

Несколько постов Кеосаяна посвящены семинару и армяно-российским отношениям.

«Если попробовать оценить ту поддержку, которую оказывала Россия Армении в 90-тые годы, в период карабахской войны и блокады, стратегическую помощь, которую Россия продолжала оказывать все нулевые годы до нынешнего времени, Армении не только специалистов в Сирию надо было бы отправлять, а стать страной, которая признала Крым российским, например. И признать Крым с четкой артикуляцией, чтобы не дай Бог, в мире не усомнились в искренности этого самого признания»,- написал Кеосаян 15 февраля.

Далее тема нашла отклик и на «Первом Канале» в рамках известного пропагандистского ток-шоу «Время покажет», небезызвестный ведущий которого Артем Шейнин рассказал о том, как в Армении «учили устраивать «оранжевые» революции» и внушали участникам семинара, что «то, что сделали недавно в Армении, можно устроить и в других странах». Тут тоже Маргарита Симоньян с гордостью рассказала о том, как было «сложно внедрить своих журналистов» в число участников семинара и «добыть» ценную информацию.

Популярную тему обсудили и в эфире «Новостей» на «Первом», где также рассказали, что в Армении на деньги США учили в том числе российскую молодежь бороться с властью своей страны. Не обошлось и без сравнений с Украиной, которыми обычно пугают россиян. Но на этот раз было не прямое сравнение, а просто «тонкий намек», что что-то подобное уже происходило на Украине. В этот раз к обычной «страшилке» о майдане прибавились кадры из Венесуэлы, где тоже все очень плохо. Выводы оставили за самими зрителями «Первого».

Примечательно, что сам семинар прошел аж целых 3 месяца назад, но заговорить о нем решили вдруг только сейчас. «Совпадение? Не думаю!»