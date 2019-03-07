«Возрождение» Ренессанса в Ереване
Художница переносит героев картин в офис, бар и на пляж
В армянском сегменте социальных сетей стали распространяться интересные коллажи, на которых герои классической живописи представлены в современных условиях – в офисе, баре, на подиуме, пляже.
7 марта 2019
PanARMENIAN.Net - Автором этих забавных и саркастичных коллажей является дизайнер-иллюстратор Алла Мингалева. Художница родом из Крыма, но уже несколько лет живет и работает в Ереване.
PanARMENIAN.Net побеседовал с девушкой о ее хобби и планах на будущее.
«Рисую, сколько себя помню, но коллажами с картинами Ренессанса - чуть больше года. Мне показалось это хорошей идеей - показать героев старинных полотен в современной жизни, приправить юморком и сарказмом»,- рассказывает Алла и добавляет: «Некоторые получились весьма забавно».
И правда, персонажи картин времен Ренессанса весьма органично вписались в современную жизнь. Герои Маргерит Жерар, Леонардо да Винчи, Джона Уильяма Годварда, Яна Вермеера и других художников работают у компьютеров, ходят по барам, загорают, водят машины и дефилируют.
Большая часть коллажей создавалась в Ереване, «офисные истории» происходят в офисе, где работает Алла, на некоторых коллажах даже видны коллеги художницы.
Как отмечает Алла, армянских корней у нее нет, но «Армению люблю всей душой».
Особенно привлекает внимание ее последнее творение – коллаж «Альфа-самцы».
«Давно хотела сделать этот коллаж, но не попадались нужные персонажи. К нему еще музыки на всю громкость еще не хватает», - шутит художница.
На замечание о том, что коллаж получился очень актуальным для Армении, девушка ответила, что сталкивалась с подобной ситуацией тут: «Хотя я на самом деле не имела в виду армян, у нас в Крыму та же ситуация».
У Аллы есть также серия про кино, где художница объединяет Голливуд и советские фильмы.
По словам Аллы, создание коллажей изначально не входило в ее планы, это ее хобби.
«Выставку хотелось бы, но так как изначально эти работы не планировались к широкоформатной печати, они мелковаты для печатной выставки, а для интернета - самое то»,- рассказывает художница, обещая продолжить работать над своим хобби.
«Осталась еще куча нереализованных идей», - добавляет крымчанка.
Больше коллажей Аллы Мингалевой можно увидеть на ее странице в Instagram.
Юлианна Лалабекова / PanARMENIAN.Net
Partner news
Самое читаемое в разделе
В день памяти Высоцкого о дружбе с Параджановым
История жертвы Бостонского теракта
Кто такой Монатик и почему его ереванский концерт не состоится
Сергей Манукян о новых ереванских трендах
Partner news
В центре внимания
Другие статьи раздела
Пулитцеровские фотографии Теракт в торговом центре в Кении
14-летний «Золотой абрикос» Как стартовал главный армянский кинофестиваль
Так близко, но такие разные Какие концерты ожидаются в Армении и Грузии
Другие статьи
Последние новости
В Венесуэле 2 суток нет электричества: Нарушена работа телефонной связи и интернета В Венесуэле нарушена работа телефонной связи и интернета, в Каракасе обесточены несколько линий метро
В МГ ОБСЕ призвали снизить напряженность и подстрекательскую риторику вокруг Карабаха Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей
Скончался Владимир Этуш Народный артист СССР скончался на 97-м году жизни
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 300 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов.
Новости партнеров