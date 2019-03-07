PanARMENIAN.Net - Автором этих забавных и саркастичных коллажей является дизайнер-иллюстратор Алла Мингалева. Художница родом из Крыма, но уже несколько лет живет и работает в Ереване.

PanARMENIAN.Net побеседовал с девушкой о ее хобби и планах на будущее.

«Рисую, сколько себя помню, но коллажами с картинами Ренессанса - чуть больше года. Мне показалось это хорошей идеей - показать героев старинных полотен в современной жизни, приправить юморком и сарказмом»,- рассказывает Алла и добавляет: «Некоторые получились весьма забавно».

И правда, персонажи картин времен Ренессанса весьма органично вписались в современную жизнь. Герои Маргерит Жерар, Леонардо да Винчи, Джона Уильяма Годварда, Яна Вермеера и других художников работают у компьютеров, ходят по барам, загорают, водят машины и дефилируют.

Большая часть коллажей создавалась в Ереване, «офисные истории» происходят в офисе, где работает Алла, на некоторых коллажах даже видны коллеги художницы.

Как отмечает Алла, армянских корней у нее нет, но «Армению люблю всей душой».

Особенно привлекает внимание ее последнее творение – коллаж «Альфа-самцы».

«Давно хотела сделать этот коллаж, но не попадались нужные персонажи. К нему еще музыки на всю громкость еще не хватает», - шутит художница.

На замечание о том, что коллаж получился очень актуальным для Армении, девушка ответила, что сталкивалась с подобной ситуацией тут: «Хотя я на самом деле не имела в виду армян, у нас в Крыму та же ситуация».

У Аллы есть также серия про кино, где художница объединяет Голливуд и советские фильмы.

По словам Аллы, создание коллажей изначально не входило в ее планы, это ее хобби.

«Выставку хотелось бы, но так как изначально эти работы не планировались к широкоформатной печати, они мелковаты для печатной выставки, а для интернета - самое то»,- рассказывает художница, обещая продолжить работать над своим хобби.

«Осталась еще куча нереализованных идей», - добавляет крымчанка.

Больше коллажей Аллы Мингалевой можно увидеть на ее странице в Instagram.