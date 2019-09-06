PanARMENIAN.Net - Чтобы соответствовать условиям экспорта, особенно на совершенно новых рынках Ближнего Востока и Европы, помимо России, требовалась модернизация тепличного сектора Армении. Например, по части безопасности пищевых продуктов армянское тепличное хозяйство не отвечало требованиям других стран - не были установлены определенные стандарты упаковки, а также невозможно было обеспечить классификацию и сортировку продуктов по размерам, цвету, зрелости, твердости или мягкости. Ограниченные навыки на рынке труда, слабая инфраструктура, а также юридические и нормативные препятствия также не позволяли армянским аграрным предприятиям интегрироваться в международные системы снабжения.

В 2016 году Группа Всемирного банка (ГВБ) начала сотрудничать с правительством Армении в рамках своего проекта «Политика инвестиций в развитие аграрного сектора Армении», реализуемого Международной финансовой корпорацией (IFC), представляющей ГВБ в частном секторе. Проект осуществляется при содействии Механизма консультативной службы по иностранным инвестициям (FIAS), финансируемого министерством финансов Австрии. Целью этого сотрудничества была подготовка почвы для расширения тепличного сектора.

В рамках своей деятельности в Армении IFC оказывает содействие компаниям, желающим расширить экспорт своей продукции или стремящимся увеличить свою долю на международных рынках. Консультативная работа IFC способствовала диверсификации экспорта сельскохозяйственной продукции армянских производителей.

В настоящее время все больше армянских компаний экспортируют ягоды в Европейский Союз, а в прошлом году две компании вышли на рынки за пределами Евразийского экономического союза и Европейского союза. Еще три компании из сектора среднего бизнеса теперь уже экспортируют цветы, и общий объем экспорта цветов увеличился более чем в 1.5 раза – примерно с 755 тонн в 2016 году до почти 1300 тонн в 2018 году, согласно официальной статистике (данные на 26.07.2019 год).

Кроме того, мы помогли сектору нарастить потенциал, разработав курсы переподготовки для местных работников, благодаря которым следующее поколение специалистов по сельскому хозяйству сможет предлагать свой урожай еще большему количеству потребителей.

Потенциал для роста

Уже многие годы тепличное хозяйство, в частности овощные и цветочные теплицы, вносит существенный вклад в развитие сельскохозяйственного сектора Армении. Промышленные сельскохозяйственные проекты способствуют развитию пищевой промышленности и производства напитков, обеспечивая связь с более крупными каналами снабжения в сфере агробизнеса. Согласно данным Всемирного банка, за последние 7 лет на долю сектора агробизнеса приходилось в среднем 16,6 процента ВВП и 34,8 процента от общего числа рабочих мест в Армении. Однако, поскольку экспорт был недостаточно развит, консультационная поддержка IFC началась с анализа экспортного потенциала тепличного сектора Армении.

Налаживание цепочки экспортных поставок тепличной продукции было следующим важным шагом на пути к соответствующим изменениям. IFC помогла провести переговоры с участниками цепочки поставок, включая государственные и частные организации.

Получив целевые рекомендации IFC, мы также оценили потенциал привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сельское хозяйство и агробизнес и разработали стратегию извлечения пользы из возможностей ПИИ. Изучение вопроса привлечения ПИИ в сельскохозяйственный сектор показало, что интерес с точки зрения ПИИ представляют только парниковые продукты и цветы, имеющие перспективы экспорта в Европейский Союз. Затем последовали планы по расширению экспортного рынка.

Учитывая потребность в квалифицированной рабочей силе в Армении в 2017 году IFC оказала поддержку в разработке курса обучения по выращиванию тепличных культур и управлению данным сектором. Проведя исследование требующих развитие навыков работы в тепличном секторе Армении и изучив учебные программы ведущих университетов мира, IFC помогла с разработкой восьмимесячного курса обучения совместно с Международным центром исследований и образования агробизнеса.

Ежегодно 50 студентов проходят обучение по современным конструкциям теплиц, передовым технологиям, используемым в тепличном хозяйстве, ресурсам и материалам, применяемым в производстве, системам контроля микроклимата в теплицах, физиологии и защите растений.

Создание преимуществ на местном рынке

Содействие тепличному сектору со стороны IFC принесло и другие положительные результаты. В рамках нашей Глобальной программы финансирования торговли мы заключили сотрудничество с Америабанком, давнишним партнером IFC в Армении, с целью разработки особого решения по среднесрочному торговому финансированию местной тепличной компании «Гринфуд», благодаря которому компании удалось продлить сроки финансирования с целью приобретения энергоэффективного тепличного оборудования и импортировать это оборудование.

В результате этого, нынешние тепличные мощности «Гринфуд» увеличатся втрое и позволят компании диверсифицировать производственные линии и выращивать новые культуры. Рассматривая возможности экспорта своей продукции на рынки Европейского Союза, компания также приняла участие в переговорах по экспорту агропродукции, организованных IFC.

Кроме того, рост компании «Гринфуд» укрепляет экономику Ширакской области, сельской местности, где штат сотрудников компании почти на 85 процентов состоит из женщин. Ожидается, что количество рабочих мест увеличится на 20 процентов.

«Гринфуд» считает, что новое оборудование положительно отразится на окружающей среде, поскольку современное агротехническое оборудование сокращает выбросы окиси углерода и создает потенциал для нового агропроизводства. В совокупности, эти усовершенствования «значительно улучшат качество нашей продукции», - отмечает Андраник Игнатосян, директор ООО «Гринфуд». - «Наши продукты станут более конкурентоспособными и будут приносить более высокую прибыль».