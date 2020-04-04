Конспировирус

Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

Власти Китая 31 декабря 2019 года объявили о вспышке коронавируса неизвестного типа в китайском городе Ухань. В январе китайские врачи поделились генетической структурой вируса со специалистами других стран для разработки методов его определения. Очень быстро вирус распространился за пределами Китая, и на сегодняшний день во всем мире им заражены уже более 1 млн человек, а десятки тысяч умерли от его последствий.
4 апреля 2020

PanARMENIAN.Net - Пандемия коронавируса, как и любое важное глобальное событие, породила немало конспирологических теорий своего происхождения. Среди них есть как более-менее убедительные, так и достаточно нелогичные.

Так, одной из самых популярных теорий из распространенных в сети является конспирологическая версия о том, что вирус якобы создан китайскими учеными в результате исследований, проводимых на животных в лабораториях, и по ошибке оказался вне лаборатории. Эта версия родилась в результате того, что в Ухане находится крупная лаборатория, работающая с инфекциями и ведущая разработки подобных вирусов. Эту версию, как одну из наиболее распространенных и кажущихся убедительной, неоднократно опровергали медицинские эксперты из научных институтов Германии, США и других стран.

Еще одна не менее популярная версия связана с основателем корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. Так, противники вакцинаций распространяли теории о каком-то заговоре миллиардеров во главе с Биллом Гейтсом, цель которого сократить население Земли. Тут есть несколько версий.

Первая: фонд Гейтса якобы организовал «симуляцию» эпидемии коронавируса еще в конце 2019 года. Так, «18 октября 2019 года фонд Гейтса, Школа общественного здоровья Блумберга в Университете Джонса Хопкинса и Всемирный экономический форум организовали в Нью-Йорке мероприятие, на котором политические лидеры, главы предприятий и представители здравоохранения совместно работали над симуляцией эпидемии коронавируса».

Вторая: коронавирус запатентован институтом Пирбрайта, который частично финансируется фондом Гейтса, и патент был одобрен 20 ноября 2018 года.

Третья: Билл Гейтс в ходе конференции TED в 2010 году якобы сказал, что «если все получится с вакцинами, население можно будет сократить на 10-15%». Гейтс на самом деле принимал участие в конференции и говорил о климатических проблемах и работе фонда. Однако отрывки из его выступления были смонтированы и не соответствуют тому, что на самом деле говорил миллиардер-филантроп. А на самом деле он сказал: «Сегодня в мире насчитывается 6.8 млрд человек. Мы, вероятно, дойдем до 9 млрд. С учетом очень хороших результатов новых вакцин, медицинских услуг и контроля рождаемости все, возможно, получится сократить на 10-15%, но фактор роста все равно останется примерно на отметке в 1.3». Говоря о сокращении на 10-15%, Гейтс имел в виду не население, а его прирост, поскольку он слишком велик (фактор 1.3 означает увеличение на 30%).

По интернету также ходит видео из интервью Гейтса CNN в 2011 году, в ходе которого он якобы утверждает, что «вакцины - ключ к сокращению населения». И тут его слова были искажены. Речь не идет об использовании вакцин для «убийства» или «стерилизации», а наоборот. Гейтс не раз повторял, что, по его мнению, снижение детской смертности благодаря вакцинации может затормозить демографический рост в мире. Он считает, что прогресс в перспективе позволит родителям заводить меньше детей, если они будут уверены, что те будут здоровыми. Это должно привести к уменьшению прироста населения мира.

Вообще конспирологи любят Гейтса: подобные слухи вокруг его имени возникают при каждой вспышке эпидемии в мире. Так было и во время эпидемии Зика, и при масштабных кампаниях вакцинации от полиомиелита.

Еще одна теория заговора вокруг коронавируса связана с движением QAnon - американским интернет-сообществом, выступающим в поддержку президента США Дональда Трампа и против «глубинного государства» (deep state). Так сообщество называет группу высших американских чиновников, в основном состоящих в Демократической партии. Некоторые сторонники движения считают, что от коронавируса можно вылечиться с помощью «Чудесной минеральной добавки» (Miracle Mineral Solution). На самом деле это жидкость, которая по своему составу близка к отбеливателю, и ее ни в коем случае нельзя принимать.

А особо «продвинутые» конспирологи связывают коронавирус с развитием сетей 5G. В чем состоит суть мифа: в китайском Ухане начала действовать телекоммуникационная связь нового поколения 5G, а через несколько недель появился коронавирус. Совпадение? Вот именно, совпадение, так как тогда же новая сеть запустилась еще в 15 городах, и ни один из них не стал очагом эпидемии. Однако основанием для этих слухов стала информация о гибели птиц в Нидерландах, там, где стояли 5G антенны. И вот - в Великобритании сторонники тории уже жгут вышки сотовой связи.

В создании и распространении вируса обвиняют также США. Такую версию выдвигали даже в Китае. Так, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что COVID-19 мог быть «импортирован» в страну, а не появиться в Ухане. Он ссылался на выступление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда в Палате представителей Конгресса, где тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании был обнаружен коронавирус. Чжао выдвинул предположение, что «нулевой пациент» с COVID-19 появился не 17 ноября в Китае, а ранее в США, и призвал американцев обнародовать данные о количестве зараженных. По мнению китайского дипломата, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. При этом он не обвинял США в умышленном заражении Китая, лишь выдвигал теорию американского происхождения вируса.

И, конечно же, не обошлось без евреев, которых принято упоминать в любой непонятной ситуации. Еще с января в различных соцсетях стали появляться утверждения, будто евреи создали вирус, чтобы спровоцировать обвал рынков и извлечь из этого прибыль. Такая теория особенно распространена в Турции, где даже во время передачи на одном из правительственных каналов прозвучало мнение, что коронавирус - это «похожее на птичий грипп биологическое оружие, созданное евреями ради передела мира и захвата целых стран». Кроме того, есть версия, согласно которой, пандемия - результат сговора между евреями-сионистами и вышеуказанным американским «глубинным государством» с целью избавиться от Трампа. Авторы этой версии основываются на том, что на недавней встрече Трампа с президентом Бразилии Жаиром Болсонару присутствовал бразильский чиновник еврейского происхождения, у которого позже нашли коронавирус.

И напоследок стоит рассказать о еще одной версии, которая относится скорее не к происхождению коронавируса, а его отсутствию. Многие люди утверждают, что никакого коронавируса не существует, никакой опасности нет, никто не умирает, и «все это - просто большой всемирный спектакль, разыгранный для того, чтобы запереть людей дома и контролировать». Конспирологи не сообщают, кто автор «постановки», но утверждают, что раз сами лично они не знакомы ни с одним зараженным, и тем более, умершим, то все это неправда. Плюс этой теории в том, что с уверенными в ней можно не спорить, стоит только подождать, пока заразится кто-то из их знакомых, а может и сами они, что, учитывая темпы распространения эпидемии, вполне вероятно.

Юлианна Лалабекова / PanARMENIAN.Net
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