Гукас Гукасян: Филиал «Ванадзор» «Арэксимбанка» - один из лидеров в регионе по обслуживанию физических лиц PanARMENIAN.Net - Клиентская база филиала «Ванадзор» «Арэксимбанк-группа Газпромбанка» насчитывает более 140 юридических лиц и индивидуальных предприятий, физических лиц в филиале порядка 4 000. Филиал обслуживает различные строительные компании, предприятия легкой, пищевой промышленности, торговли, городской рынок. Более подробно о работе филиала руководитель филиала «Ванадзор» Гукас Гукасян. Господин Гукасян, расскажите о вашем городе и о том, как создавался филиал. Ванадзор – третий по величине город в Армении после Еревана и Гюмри. Во времена Советского Союза он был среди крупнейших промышленных городов республики и одним из центров химической промышленности СССР. Развивались машиностроение и станкостроение, ряд металлообрабатывающих предприятий, трикотажная, прядильная и обувная фабрики. Самым крупным предприятием являлся химический комбинат им. А. Мясникяна, который выпускал десятки видов химической продукции, имеющей важное значение для народного хозяйства всего СССР, здесь готовили различные минеральные удобрения, ядохимикаты, карбит кальция, меламин и др. Всего промышленные предприятия Кировакана выпускали более 300 видов продукции. Благодаря хорошим климатическим условиям Кировакан был популярным местом отдыха и лечения союзного значения. Ванадзор – третий по величине город в Армении после Еревана и Гюмри. Во времена Советского Союза он был среди крупнейших промышленных городов республики и одним из центров химической промышленности СССР. Развивались машиностроение и станкостроение, ряд металлообрабатывающих предприятий, трикотажная, прядильная и обувная фабрики. Самым крупным предприятием являлся химический комбинат им. А. Мясникяна, который выпускал десятки видов химической продукции, имеющей важное значение для народного хозяйства всего СССР, здесь готовили различные минеральные удобрения, ядохимикаты, карбит кальция, меламин и др. Всего промышленные предприятия Кировакана выпускали более 300 видов продукции. Благодаря хорошим климатическим условиям Кировакан был популярным местом отдыха и лечения союзного значения. Потом Союз распался. В 1988 году наш город сильно пострадал от разрушительного Спитакского землетрясения и жизнь на многие годы как-будто замерла. Тяжелое было время, остановилось все – промышленность, производство, сама жизнь. Люди уезжали семьями, в основном, в Россию. Оставшиеся жили за счет того, что присылали родственники. Регион остро нуждался в банковских услугах, поэтому в 2006 году было принято решение об открытии филиала банка в Ванадзоре. На тот момент Арэксимбанк работал на рынке уже 8 лет, имел успешный опыт присутствия в регионах, мог предложить передовые технологии, новые интересные услуги и отличные условия, прежде всего, в области розничного кредитования, малого бизнеса, а в перспективе и привлечение на обслуживание крупного регионального бизнеса. Конечно, сегодня регион не может похвастать прежними мощностями, некоторые отрасли так и не смогли встать на ноги, но некоторые получили дальнейшее развитие и являются системообразующими. На сегодняшний день наиболее развитыми и крупными в нашем Лорийском регионе являются горно-обогатительные предприятия в Алаверды и Степанаване. Нашим клиентом, например, является один из крупнейших горно-обогатительных комбинатов - Ахталинский. Клиентская база филиала насчитывает более 140 юридических лиц и индивидуальных предприятий, физических лиц в филиале порядка 4 000. Филиал обслуживает различные строительные компании, предприятия легкой, пищевой промышленности, торговли, городской рынок. По обслуживанию физических лиц мы одни из лидеров. Например, по услугам денежных переводов иногда в день приходится обслуживать по 220-230 клиентов, хорошие результаты и по приему коммунальных платежей – в среднем за месяц собираем свыше 6 тысяч платежей. Это хорошие показатели, но конечно, работы у нас еще очень много. К тому же не надо сбрасывать со счетов и конкуренцию между банками. В регионе присутствуют почти все банки, идет борьба буквально за каждого клиента, но скажу без ложной скромности, имя «Арэксимбанк» хорошо известно по всему региону Лори и эта заслуга профессиональной работы всего коллектива филиала «Ванадзор». Хотелось бы сказать несколько теплых слов о коллективе, он у нас очень дружный, сплоченный и профессиональный. Представьте себе, что за все эти годы из команды ушел только один сотрудник и то на руководящую работу в другой банк. Мы очень много времени проводим вместе и вне работы: ходим друг к другу в гости, выезжаем на природу, в туристические поездки, объездили почти всю Армению, теперь вот осваиваем новый туристический маршрут – Грузию. Все это очень сближает и делает нас единой командой. А когда ты команда, то решаема любая задача, даже самая сложная. Так что в этом плане я считаю себя счастливым руководителем. Город у нас маленький, все друг друга знают, наша репутация идет впереди нас, это хорошее подспорье в привлечении новых клиентов и удержании уже существующих. Задам традиционный вопрос, был ли в вашей банковской практике интересный случай, который вы вспоминаете с удовольствием и улыбкой? Когда я пришел на должность управляющего, долго мучился вопросом, как филиалу заявить о себе. Мне помог случай и друг детства, а по совместительству наш клиент, главный режиссер государственного драмтеатра имени Ованеса Абеляна. Как-то он сказал мне: «Гукас, я все думал, чем тебе помочь, по-моему, я нашел решение». А дальше было как в сказке. Друг пригласил весь коллектив филиала на премьеру спектакля «Богатая невеста». И вот, во время действия главный герой, который по сценарию представляется богатым человеком, поворачивается к залу и говорит: «У меня много денег и все свои деньги я храню в Арэксимбанке! Вам я тоже советую хранить свои деньги в этом банке!» Мы даже не подозревали, что будет такой поворот. Реакцию зала было сложно описать. Все смотрели на нас, смеялись и аплодировали. Это было очень приятно и трогательно. После спектакля весь город говорил только об Арэксимбанке. Значит вы ванадзорец? Я родился в Ванадзоре, но родители мои из Ширака. По первой профессии я строитель, более того, всегда думал, что финансы – дело нудное и не интересное, поэтому становиться банковским работником не собирался. Но гены взяли своё, мой отец долгие годы проработал бухгалтером. Со временем меня эта идея настолько захватила, что в 1991 году я получил второе специальное образование экономиста, закончив Всесоюзный Заочный финансово-экономический институт в Москве. Работал экономистом на предприятии, начальником финансового отдела, замначальника финотдела мерии Ванадзора, с 1997 года я в банковской системе. Работал в банках «Кредит Сервис» , «Прометей», а с 2007 года перешел работать в Арэксимбанк. Скоро 10 лет, как возглавляю его ванадзорский филиал. Когда я пришел на должность управляющего, долго мучился вопросом, как филиалу заявить о себе. Мне помог случай и друг детства, а по совместительству наш клиент, главный режиссер государственного драмтеатра имени Ованеса Абеляна. Как-то он сказал мне: «Гукас, я все думал, чем тебе помочь, по-моему, я нашел решение». А дальше было как в сказке. Друг пригласил весь коллектив филиала на премьеру спектакля «Богатая невеста». И вот, во время действия главный герой, который по сценарию представляется богатым человеком, поворачивается к залу и говорит: «У меня много денег и все свои деньги я храню в Арэксимбанке! Вам я тоже советую хранить свои деньги в этом банке!» Мы даже не подозревали, что будет такой поворот. Реакцию зала было сложно описать. Все смотрели на нас, смеялись и аплодировали. Это было очень приятно и трогательно. После спектакля весь город говорил только об Арэксимбанке.Я родился в Ванадзоре, но родители мои из Ширака. По первой профессии я строитель, более того, всегда думал, что финансы – дело нудное и не интересное, поэтому становиться банковским работником не собирался. Но гены взяли своё, мой отец долгие годы проработал бухгалтером. Со временем меня эта идея настолько захватила, что в 1991 году я получил второе специальное образование экономиста, закончив Всесоюзный Заочный финансово-экономический институт в Москве. Работал экономистом на предприятии, начальником финансового отдела, замначальника финотдела мерии Ванадзора, с 1997 года я в банковской системе. Работал в банках «Кредит Сервис» , «Прометей», а с 2007 года перешел работать в Арэксимбанк. Скоро 10 лет, как возглавляю его ванадзорский филиал. Читайте полную версию материала «Эпизод 3. Командировка в Ванадзор» в блоге Елены Марковой Tweet В центре внимания В центре внимания Американская компания «Филлип Моррис» построит в Армении центры исследований и разработок Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию, возглавляемую президентом компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азиновичем. 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