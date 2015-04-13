Как сообщил Цинкер, это долгосрочный проект, который не рассчитано завершить именно к 24 апреля. «Мы намерены провести мощную кампанию, в том числе с участием представителей наших общественных организаций в разных городах. Надеемся, что до конца года эта кампания принесет определенные результаты», - сказал он.

Текст петиции составлен на трех языках: английском, иврите и русском. В петиции, в частности, отмечается:

«Сам факт геноцида не подвергается ни малейшему сомнению, более того, именно израильские историки одними из первых начали его изучать.

Даже термин «геноцид» был введен в речь евреем Рафаэлем Лемкиным для обозначения массового уничтожения армян в Османской империи и евреев на территориях, оккупированных нацистской Германией.

Тем обидней и даже позорней видеть не способность Кнессета Израиля и Министерства Иностранных Дел Израиля официально признать факт геноцида в угоду якобы дружественным отношениям с Турцией.

23 страны мира уже сделали этот шаг. Пришло время и Израилю официально признать гибель полутора миллионов армян геноцидом. В апреле 2015 года исполнится ровно 100 лет со дня этих жутких событий. Восстановить справедливость никогда не поздно!».

По словам эксперта, в начале мая начнет свою работу Кнессет нового созыва, и парламентарии должны ощутить на себе прессинг населения Израиля, которое в большинстве своем выступает за признание Геноцида армян.

Досрочные парламентские выборы в Израиле состоялись 17 марта. По результатам выборов, партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, получила наибольшее количество – 30 – кресел в Кнессете.

Александр Цинкер привел промежуточные результаты опроса, проведение которого стартовало на сайте NEWSru.co.il сегодня, 13 апреля. Так, согласно результатам, из пока принявших участие респондентов 91.5% считает, что Израиль должен признать массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году геноцидом армянского народа. Против признания высказался 5.1%.

91.7% считает, что народ Израиля, переживший свою Катастрофу, не вправе отрицать катастрофу народов других стран. По мнению 49.9%, убедить Турцию в необходимости признания геноцида армянского народа невозможно. 83.5% лично согласны с тем, что в 1915-1923 годах власти Османской империи осуществляли геноцид армянского населения.

В целом, как отметил Александр Цинкер, население Израиля выражает массовую поддержку признанию Геноцида армян. По его словам, это обусловлено несколькими факторами. В первую очередь – все больше израильтян стало посещать Армению и Нагорный Карабах, в том числе и в составе туристических групп. Помимо этого, идет активное информирование по этой проблематике, как внутри страны, так и вне ее. В качестве примера он привел проведенную Папой Римским 12 апреля в соборе Св.Петра литургию в память жертв Геноцида армян и заявление понтифика о том, что массовые убийства армян в Османской Турции были первым геноцидом 20 века.

«Необходимо помнить о бескрайней и безумной трагедии – Геноциде армян, потому что там, где нет памяти, зло не позволит ранам зажить. Сокрытие или отрицание зла подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали», - сказал в ходе литургии Папа Римский.

«Человечество пережило в прошлом веке три великие неслыханные трагедии: первую обычно считают как «первый геноцид ХХ века» (этот термин использовали Иоанн Павел II и Карегин II в совместном заявлении от 27 сентября 2001 в Эчмиадзине), он поразил ваш армянский народ - первую христианскую нацию - вместе католиков и православных, ассирийцев, халдеев и греков. Были убиты епископы, священники, другие деятели культа, женщины, мужчины, старики и дети и даже беспомощные больные», - сказал понтифик.

«Кроме того, все чаще вспоминают о приписываемых Гитлеру словах: «Сейчас, в наше время, кто еще помнит об уничтожении миллионов армян в Турции в 1915 году?», - добавил Цинкер.

Также, отметил он, если абстрагироваться от политической составляющей и политических последствий, то большинство населения Израиля понимает, что в начале 20 века имел место именно Геноцид армян. «В последнее время отношения Израиля и Турции ухудшились, и я неоднократно заявлял, что мы должны жестче работать с Турцией, должны понять, что Турция нам не друг. Мы можем сотрудничать с этой страной в разных сферах, но она всегда будет играть в свою игру», - сказал он.

Цинкер выразил надежду, что после формирования всех комиссий в новоизбранном Кнессете будет восстановлена работа межпарламентской группы дружбы Израиль-Армения, что также может помочь в продвижении вопроса признания Геноцида армян. В целом он выразил надежду, что в ближайшие 4 года работы Кнессета можно будет предпринять какие-то конкретные шаги.

Также, по его словам, ведется работа и на межрелигиозном уровне: «Религиозные представители могут договориться быстрее, чем политики».

Что касается представителей власти Израиля, то президент страны Роувен Ривлин и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн с точки зрения личностного аспекта выступают за признание Геноцида армян.

В ходе выступления в Генеральной ассамблее ООН ранее в январе президент Израиля Воувен Ривлин затронул также тему жертв Геноцида армян.

«Когда в 1915 году армянский народ уничтожали, Авшалом Файнберг — один из руководителей сотрудничавшей с Союзниками еврейской агентурной сети «Нили», написал следующие строчки: «Сжимаю зубы со страха, думая, кто будет следующим. Когда я бродил по святым и благословенным улицам Иерусалима, я спрашивал сам себя – живем ли мы в современном 1915 году, или во времена Тита и Навуходоносора? Не забыл ли я что я – еврей? Я также спрашивал себя, имею ли я право оплакивать горе лишь моего народа, и не проливал ли пророк Иеремия слез за армян».

Авшалом Файнберг написал это ровно сто лет назад. Сто лет отрицания и сомнений. Но в Израиле тех времен, в Иерусалиме, где родился я, никто не отрицал произошедшую резню. Жители Иерусалима, мое родители, члены семьи видели прибытие тысяч армян. Приходили умирающие от голода, спасшиеся от катастрофы несчастные люди. В Иерусалиме они нашли приют, и их потомки до сих пор живут там.

Тогда обсуждалось два вопроса – чья очередь грядет следующей, и будем ли мы – евреи, проливать слезы за чужое горе. На первый вопрос ответ дала история: следующими были мы»,- заявил Ривлин.

Описывая речь Ривлина, израильская Haaretz пиcала, что президент косвенно признал Геноцид армян. Тем не менее, президент Израиля не произнес слова «геноцид» при описании уничтожения армян.

Говоря об уровне представленности Израиля на намеченных в Ереване мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине Геноцида армян, Александр Цинкер сообщил, что на данный момент в Израиле проходят коалиционные переговоры, к тому же 23 апреля отмечается День независимости Израиля, соответственно, руководство должно находиться в стране. При этом он отметил, что в Иерусалиме на 24 апреля запланирован ряд посвященных 100-летней годовщине Геноцида армян мероприятий, в том числе установление Хачкара.

На днях президент Армении Серж Саргсян сообщил, что в мероприятиях, приуроченных к столетней годовщине Геноцида армян, в республику приедут руководители братских стран, в том числе президент РФ Владимир Путин. Также запланирован визит президента Франции Франсуа Олланда.

Серж Саргсян подчеркнул, что 24 апреля армяне вместе с представителями мирового сообщества соберутся у ереванского мемориала жертв Геноцида «Цицернакаберд».

«Рядом с нами будут представители многих народов, в том числе и руководители. Для нас великая честь, что этот день в Армении будут руководители наших братских стран», - сказал он.