О «необходимости» Всеармянского оркестра

В культуре очень много сфер, которые хочется охватить: от культурного наследия до современных музеев, современного искусства, театр, кино, опера – это все требует сверхусилий – нужно успеть во всех направлениях, во всем находить решения и попробовать все это сделать максимально быстро, чтобы наполнить те упущения, которые были до.

И мы считаем, что через культуру легче всего можно объединить наш народ, раскинутый по разным концам света после Геноцида. Так родилась идея о Всеармянском оркестре и уже 24 апреля 2017 года состоится первый концерт оркестра, на котором прозвучат произведения исключительно армянских композиторов, а по окончанию будет исполнена новая симфония Тиграна Мансуряна, посвященная героям апрельской войны 2016 года.

Я знаком со всеми участниками оркестра, в него входят музыканты разных возрастов: есть солисты, которым 15 лет, например, скрипачка Диана, есть люди возрастом в 50-60 лет. География оркестра очень большая, в него вошли музыканты не только из Армении, но из стран Европы, США, Азии. Именно из желания показать единство армянского народа руководителями оркестра назначены Карен Дургарян, Эдуард Топчян, Сергей Смбатян и Константин Орбелян.

Западноармянская культура - миру

Мы собираемся организовать театральные представления на западноармянском языке, уже в 2017 году в театре им. Сундукяна и в театре музкомедии им. Пароняна будут поставлены два представления , а к 2018 году мы переведем как минимум двоих западноармянских авторов на русский и английский языки. Это необходимо для того, чтобы представлять миру также нашу богатую Западноармянскую культуру.

При выборе театров Сундукяна и Пароняна учитывались только технические возможности, цель была в том, чтобы быстрее все организовать, в будущем, будем работать и с другими театрами.

Чтобы в Армении снималось общечеловеческое кино

В настоящее время мы разрабатываем структуру в сфере кино, которая приведет к появлению конкурентоспособных фильмов в Армении и позволит сформировать вкус к кино у армянского зрителя.

В правительство уже направлен «закон о кино», согласно которому 20% инвестиций из-за рубежа будет возвращаться в следующем году – то есть, если вы из-за рубежа привезли в Армению деньги для производства фильма, вы получите 20% от внесенной вами суммы обратно – это принятый во многих странах мира механизм. Полагаю, таким образом, нам будет легче привлекать инвестиции из-за рубежа. Армения может стать действительно привлекательной страной для кинопроизводителей, если суметь правильно ее подать и грамотно работать.

В год министерство культуры Армении выделяет 3 миллиона драмов на производство кино. Сегодня мы снимаем фильмы двух видов – картины для участия фестивалей и для внутреннего просмотра.

Я считаю, что эти два пункта в течение времени должны стать одним, мы делаем для этого все возможное. Например, мы снимаем патриотический фильм об Арцахе – который для нашего внутреннего использования, и если мы вложим в него общечеловеские ценности, тогда он будет востребован в мире и наша конечная цель в том, чтобы в Армении снималось мировое кино.

Именно поэтому мы пригласили из США нашего соотечественника, продюсера Арсена Багдасаряна, который уже в Ереване и продумывает механизмы киноприозводства. Примерно в мае-июне 2017 года мы будем иметь обоснованную систему и после принятия «закона о кино» мы сможем результативно использовать возможности, предоставленные государством.

Если ознакомитесь с биографией Арсена Багдасаряна, не могут возникнуть вопросы - почему приглашен именно он. Арсен - достаточно серьезный кинопродюсер, в год он производил 1-2 фильма в Голливуде, работал не только там, но также во многих странах Европы, Африки, Азии. Багдасарян – очень удобный для нас вариант, самое главное, что он с любовью согласился хотя бы один год послужить Армении. Это также очень важно, поскольку мы не имеем столько средств, чтобы оплачивать работу специалистов такого уровня. Он пришел нам помочь.

В Армении нет конкурентоспособных фильмов, потому что нет соответствующих механизмов. Я очень надеюсь, что сделав все это, кинопроизводство будет конкурентоспособным не только в Армении и странах СНГ, но и во всем мире.

Книги нужно приблизить к людям

С первого дня своего прихода на пост министра культуры я сконцентрировал внимание на вопросах издательства и книг в целом. Посетил все возможные книжные магазины и библиотеки для того, чтобы узнать методы их работы. Если правильно работать, мы можем сделать Армению более читающей страной.

Многие уже слышали о библиобусе (передвижной магазин, где можно приобрести книги со скидкой в 30% - ред.), он работает пока только в Ереване, но в ближайшем будущем будет колесить также по районам, а подписанное 2 марта соглашение с посольством Китая, позволит «донести» книги до районов: Нам предоставят 4 передвижных открытых кинотеатра, которые будут колесить по районам, областям и деревням. У нас будет около 200 кинопоказов и машина, которая будет перевозить фильмы - в ней же будут расположены книги. Книги бесплатно будут выдаваться жителям, при условии, что в следующем месяце, они перейдут к следующей деревне.

Передвижной кинотеатр и библиотека – то, что можно сделать для районов. Министерство культуры имеет 9 районных библиотек. Также есть библиотеки, которые подчинены местным властям, с ними труднее работать. Поэтому мы увидели решение в передвижных библиотеках.

В Армении не хватает книжных магазинов современного типа, где люди могли бы не просто купить книгу, но и провести время. В 2017 году на улице Абовяна откроется такой магазин с большим читальным залом, здесь будут и всевозможные сладости и журналы, но в центре будет - книга. Открытие книжного на Абовяна стало возможным благодаря инвестиции издательства «Зангак» в 100 млн драмов.

Невозможно стать читающей страной без популяризации книги, потому мы решили установить на разных улицах Еревана 10 именных инсталляций (3.5 метра высота и 2.5 м широта) в виде книги, в которых будут продаваться книги и билеты в театры и на концерты. Первая инсталляция появится в течение марта. Скорее всего, начнем с улицы Терьяна.

Мы изменили наше отношение к выбору книг. Раньше специальный совет решал, какая книга получит средства для издания, теперь вместо того, чтобы выделять деньги на издание – мы будем покупать уже изданные востребованные книги, заниматься ее распространением и тиражированием. Такое решение принято, потому что мы не можем решать, кто лучше написал, считаю это неправильным.

Молодые писатели на ТВ

Чтобы сделать книгу более узнаваемой, в марте 2017 года выйдет пробная телевизионная передача, в которой 4 издателя из 20 авторов в течение нескольких передач выберут 5 произведений, которые они издадут. Писатели получат возможность презентовать свою написанную книгу, которая, еще не выходя в свет, станет известна потенциальному читателю.

Есть очень много хороших армянских современных авторов. Не могу назвать имена, чтобы никого не обидеть, но мы постараемся сделать их более известными, будут созданы различные платформы для молодых писателей, будем приглашать их на ТВ, организовывать встречи и публиковать в разных журналах.

Что касается издания журналов, то в Армении, действительно, мало их читают, потому что у нас плохо занимаются пиаром. Нужно уметь делать правильный пиар. Мы намерены создать спецгруппу литературных критиков и филологов, которые будут обращаться к тем или иным произведениям беспрестанно, это не будет заказ, группа будет заниматься освещением всех важных культурных событий, происходящих в нашей жизни, давать этим специализированную оценку. Очень скоро мы объявим о наборе в группу.

Если все намеченное получится, а я в этом уверен, мы будем жить в стране, о которой мы мечтали, и мы все вместе должны сделать ее такой.

Музеи должны идти в ногу со временем

В основе еще не открывшегося Музея фото лежат работы Ара Гюлера, которые он подарил Армении. Мы не реализовываем проект с какой-то определённой компанией, чтобы он оставался нейтральным и в нем были представлены все организации. После недавнего разговора с фотографом Вигеном Мнояном, пришли к выводу, что в Армении должен быть также открытый музей фотографии, а каким он будет пусть пока останется тайной.

Помимо этого, у нас есть еще одна инициатива: на глубине 3 м озера Севан уже в 2017 году откроется подводный музей социального реализма, где будут помещены памятники советской эпохи, которые в настоящее время спрятаны в архивах музеев. В мире всего несколько подобных музеев, в Армении он будет первым. И именно на территории этого музея мы планируем летом провести рок-фестиваль.

Мы надеемся, что расширим охват аудитории всех фестивалей и других культурных мероприятий, при правильном пиаре, у людей постепенно будет просыпаться еще больший интерес, будет огромная потребность в том, чтобы культурно провести время.

Также в марте 2017 года мы презентуем аудио-визуальное приложение на 10 языках для посетителей музеев Туманяна, Параджанова, Сарьяна, Хачатряна. Данное приложение - новый подход, оно включает в себя не только аудиогид, который можешь слушать, но здесь есть возможность обо всем прочитать и посмотреть. Приложение позволит выяснить потребности аудитории.

Мы должны использовать современные методы, если хотим, чтобы посещаемость музеев выросла. Музеи должны идти в ногу со временем: например, если посетители любят селфи, значит должна быть специальная зона для этого и т.д.

О коммерческих мероприятиях на исторических руинах

Я не боюсь сказать, что не против проведения различных праздничных мероприятий в исторических армянских центрах и памятниках, но такие встречи нужно делать на очень высоком уровне, чтобы не вызывать у людей отторжение.

Использование культурных зданий – это принятая во всем мире практика, надо правильно это организовать. Я не могу давать оценку, как это делалось в прошлом, но намерен сделать все, чтобы в будущем такие мероприятия способствовали только узнаваемости исторических мест, зданий и людям, напротив, хотелось стать частью этого.

Например, территорию храма Звартноц мы намерены сделать доступным местом, где будут проходить концертные программы, здесь можно будет перекусить и приятно провести время. Ведь Звартноц посещают мало туристов именно потому, что большинство направляются в Эчмиадзин , а по возвращению назад они бывают уже проголодавшиеся, уставшие, хотят быстрее вернуться. Мы должны учитывать все это и организовать их отдых. В настоящее время проект находится на стадии разработки, к нему подключены молодые архитекторы и дизайнеры.