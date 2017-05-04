В поисках «костылей». Педагогическая слабость

В нашей действительности учитель находится в достаточно трудном положении. Даже самые милые дети, которых собирают в классы по 35 человек, становятся малоуправляемыми. Помимо этого, учителя должны выдерживать натиск родителей, которым часто кажется, что если они не будут защищать права ребенка, то их нарушат обязательно.

Таких родителей много, и они реагируют на те сложности, проблемы, которые в свое время были у них самих в школе, происходили с ними в ситуации, когда они не смогли себя защитить. Они говорят учителям своих детей то, что не смогли сказать своим учителям, или же их родители не смогли сказать. Они приходят в школу к учителю ребенка уже мысленно «с автоматом наперевес», приходят бороться, защищать, воспринимая учреждение изначально как почти врага, нечто опасное. С другой стороны - на учителя давит директор, над ним висит необходимость выполнить программу, он борется со временем.

Совет всем родителям - если вдруг ваш ребенок попал в сложную ситуацию и вам кажется, что это причиной тому недосмотр учителя, как минимум, не начинайте со скандала. Начните с вопросов, постарайтесь задать их так, чтобы стало понятно, что вы вместе с учителем трудитесь над общим результатом. У нас в Армении есть великолепные учителя, но и есть учителя, которым стоило бы подучиться. Нельзя держать родителей в напряжении и через них решать все вопросы – это обычно идет от неопытности или от усталости учителя. Есть вопросы, которые должны решаться только с ребенком. С помощью каждого ученика учитель набирается опыта, терпения, спокойствия и уверенности в своих силах.

Если этого не происходит, учитель начинает искать «костыли» - легкие пути, каковыми кажется решение проблем только через родителей. Но это лишь кажется, что можно посоветовать родителям сказать ребенку вести себя прилично, и все сразу станет хорошо. С другой стороны, доля истины в этом также есть: родители, отправляя ребенка в школу, должны велеть ему слушаться учителя, защищаться, но не обижать никого, помогать товарищам. Однако, учитель должен иметь прямую связь со своим учеником. Если у него вопрос к родителю – нужно задать его родителю, если вопрос к ребенку - задать ребенку.

В восприятии ребенка учитель не должен быть кем-то, от кого исходит угроза, кто все время шантажирует тем, что пожалуется родителям. Так ведут себя слабые учителя. Когда у учителя нет силы - он ищет силу заемную, это может быть сила родителя, директора: «будешь себя плохо вести, отведу к директору и будешь все объяснять ему». Раз уж вы выбрали учительскую стезю и чувствуете, что вам не хватает сил, обратитесь за советом к старшим коллегам, к психологу, напроситесь посмотреть урок педагога, которому удается все без угроз, криков, рукоприкладства. Если есть слабость - лучше в ней себе признаться и попытаться преодолеть ее.

Постоянная необходимостзь просить чужой помощи - признак педагогической слабости. Если учитель все время сталкивается с задачами, которые не может решить без криков, угроз, привлечения кого-то постороннего, значит у него проблемы. Если ученик сидит в метре, а педагогу приходится кричать, чтобы его услышали, значит что-то не так с ним или с ребенком, или с ними обоими.

Чтобы стать человеком, надо начать отвечать

В жизни подростка наступает момент, когда родители теряют авторитет в его глазах. Это должно происходить, потому что в подростковом возрасте он должен решить задачу отделения от родителей. Подросток ведь должен когда-нибудь стать взрослым, самостоятельным человеком, а взрослые не готовы его отпустить. «Молчи, сопляк» - первая реакция родителей, и она в чем-то естественна. Подросток должен преодолеть такое отношение к себе, как и неуверенность в себе. Мир уплывает из-под его ног и, естественно, он начинает нервничать, дергаться, бунтовать. Фраза родителей «посмотрите-ка, он начал отвечать» часто произносится осудительно, но вообще-то будет странно, если ты обратишься к человеку, а он тебе ничего не ответит. Он что, младенец, не умеющий говорить? Конечно, чтобы стать человеком, надо начать отвечать. Конечно, есть люди, с которыми договориться нельзя, но все же чаще, если по-человечески отнестись, сопротивление через некоторое время ослабевает и удается найти общий язык. С подростками это так, они не соглашаются сразу.

«Домашнего задания, ты, конечно не сделал»

У врачей есть понятие – болезнь, возникшая от слова. Это когда врач что-нибудь неосторожно ляпнул, а пациент внушил себе болезнь, и тяжело ее переносит. Наш организм с готовностью делает то, на что мы его программируем. Подобное бывает и в школе - педагоги не говорят своего мнения о ребенке прямо, но это все равно прорывается в речи, прoявляется в тысячах мелочей. Учитель может сказать «ну, а ты, конечно, домашнего задания не сделал», и это «конечно» так красноречиво.

Если постоянно называть ребенка идиотом, рано или поздно он начнет вести себя, как идиот. Моя мать, которая преподавала всю жизнь, говаривала: «когда учитель входит в класс, с ним незримо входят его учителя». Мы учим наших детей так, как учили нас, и нужна сильная мотивация и серьезная работа, чтобы что-то изменить в этой традиции. В Армении уже начинает развиваться этот процесс: во многих школах есть психологи, тренинги для учителей.

«Ради тебя не стоит оставлять свет включенным»

Уважать ученика значит ценить личность, видеть не свое представление о нем, а видеть его таким, какой он есть. Иногда человек без всякого образования так внимателен к людям, так тонко их чувствует, будто у него за плечами 4 психологических образования, а бывает и наоборот - образование высшее, а с людьми он обращается, как с кирпичами.

Я когда-то объездила все школы Гегаркуникской области Армении, видела много разных учителей. Вот, пример, ученики с учителем должны перейти в другую классную комнату, и вот примеры, как учитель реагирует на отстающих: «ну скорей, сколько можно вас ждать?», «девочки, мальчики, мы вас ждем», «тебе нужная помощь, чтобы собраться?», или же он говорит: «мы уходим, пожалуйста, уходя выключи свет, запри дверь и принеси мне ключ, я знаю – ты справишься».

Здесь нет единственно правильной реакции, но есть неправильные - не заметить, что оставил ученика, говорить, что он медлителен, или говорить: «ты что, нарочно, ну сколько можно, почему ты всегда такой, почему ты настолько неряшлив?». И самое плохое - оставив ученика в классе, выключить свет. Такого делать нельзя, что это значит? Tы его бросил там, дав понять, что его там будто и нет, он не существует, мол, ради тебя не стоит оставить свет включенным, ты не представляешь из себя ценности. Это не мелочи, но учитель делает это не специально, неосознанно. Осознать это, «поймать» себя на этом – значит осознать свое отношение к ученику. Только тогда можно будет его изменить, и затем изменится поведение ребенка.

Обществу нужны предсказуемые люди

Увидеть индивидуальность в ученике - задача сложная, тем более, что нужно и его научить видеть индивидуальность в других. Школа все усредняет.

Некоторые говорят, что реально творческих людей только 3%. Сейчас во всем мире беспокоятся о том, как учить детей думать, быть творческими, но есть и мнение, что как только процент творческих людей переходит какую-то границу, общество рассыпается. Креативность сама по себе - это не хорошо и не плохо. Вопрос в том, как она используется. Вообще творческое мышление в принципе неконтролируемо.

Может быть, именно поэтому учителя предпочитают не развивать творческое мышление в ученике: так легче контролировать учеников. Зачастую у них это и не получается, если и хотят: школа дает мало такой возможностей, учитель ограничен рамками учебного процесса, учебниками, программами, требованиями, проверками.

Почему бы ему и не пойти простым путем? Жидкость всегда течет вниз, все усилия стремятся минимизироваться. Гораздо проще сказать «сиди и не дергайся, молчи и не умничай». Это та точка, где интересы индивидуума и общества противоречат друг другу. Обществу нужны предсказуемые люди. Продавец не должен бросать свой прилавок, чтобы танцевать со мной вальс, я подошла, чтобы купить что-то, и я жду, чтобы он был в состоянии выполнять свою социальную роль.

В то же время, человеку выгодно быть креативным. Перед школой стоят новые вызовы, кроме как учить математике. Учитель должен учить выбирать правильную информацию, защищаясь от ненужной.

60 лет назад учитель был единственным источником информации. В какой-нибудь сельской школе был учитель, его библиотека, десятка полтора потрепанных томов. Он был связью с цивилизацией, с огромным миром, со знанием, он приходил на урок и нес людям свет.

Сейчас учитель не может дать больше, чем интернет. Он должен учить правильно выбирать информацию, защищаться от ненужной, учить, что делать с информацией, когда ее слишком много.

«Не бегай, не кричи»

Часто в школах, во время перемен, ученикам не позволяют побегать, играть, выплеснуть накопившуюся за время неподвижности на уроках энергию. Конечно, ужасно, если в замкнутом пространстве бегает куча подростков. Пусть бегают во дворе. В Китае дети обязаны выйти во двор на перемене и двигаться. У нас большинство взрослых в школе - женщины, которые по природе более осторожны, боязливы, менее склонны к риску. Они боятся и за детей, и за себя: это чужие дети, что сказать родителям, если что-то случиться?! Но если вообще не позволять риска, то получится держать ребенка, завернутым в вату. Чем это может обернуться? Мужчина-учитель спокойнее, он позволит побегать, попрыгать, но мужчин в школе мало.

Разумные родители должны быть готовым к тому, что когда человек бегает, он иногда и падает, ушибается. Это неестественно, чтобы ребенок вырос и ни разу не содрал коленку. Спортсменов, например, в первую очередь, учат правильно падать. Нужно не запрещать бегать, а показать, как правильно падать.

Читайте также: Психоаналитик: Нельзя обсуждать с учениками финансовые вопросы

Елена Бартеньева: Суррогатная мать дает ребенку временное «убежище»