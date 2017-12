Бренд-амбассадор The Balvenie: Армения созрела для элитного шотландского виски PanARMENIAN.Net - На прилавках и в барах Армении появится новый шотландский виски - The Balvenie. Коллекция The Balvenie включает в себя редчайшие сорта односолодового шотландского виски высочайшего качества. PanARMENIAN.Net встретился с бренд-амбассадором компании William Grant & Sons, занимающейся производством нескольких ведущих мировых брендов шотландского виски, в числе которых коллекция односолодовых виски The Balvenie. Представитель компании на территории России и стран СНГ Дмитрий Черкашин рассказал об особенностях этого виски, решении привезти его в Армению, а также посоветовал, как правильно пить напиток, чем закусывать, что нужно знать о виски и многое другое. Самый рукотворный односолодовый виски The Balvenie по праву называют самым рукотворным виски. Расположенная неподалеку от городка Даффтаун, в самом сердце региона Спейсад, винокурня была построена еще в 1893 году. The Balvenie называют рукотворным, потому что виски до сих пор изготовляют традиционным способом. Если спросить работников винокурни, каждый из которых в среднем занимается своим делом около 25 лет, они скажут, что это – единственно верный способ изготовления виски. The Balvenie – единственная винокурня в Шотландии, где выращивают свой собственный ячмень, сохранились солодовни токового типа, есть собственная бондарня, работают штатные бондари, а медник Деннис МакБейн, который работает на винокурне с 1958 года, является единственным представителем этой «вымирающей» профессии. У нас также работает мастер, отвечающий за вкус самого медового односолодового виски – Дэвид Стюарт: он также работает более 55 лет и в 2016 году был награжден королевой Елизаветой II орденом Британской империи за заслуги в индустрии шотландского виски. Именно благодаря использованию ручного труда в таком объеме наш виски называют самым рукотворным. И именно эти технологии, а самое главное – люди делают The Balvenie таким особенным. Виски отличается и по своему медовому вкусу. Майкл Джексон – не певец, а признанный эксперт в мире виски, назвал The Balvenie «самым медовым односолодовым шотландским виски». Неповторимый вкус этого виски легко узнать даже на слепых дегустациях. The Balvenie обязательно входит в 10 любимых виски истинных ценителей скотча. Человек – двигатель прогресса Неповторимый вкус The Balvenie сохраняется именно благодаря уникальным навыкам людей с огромным опытом, работающих на винокурне. В век автоматизации может показаться, что это просто старые люди, люди из прошлого, но нет, они – будущее, они постоянно совершенствуют напиток. В 80-е годы Стюарт внедрил новую технологию, которая потом распространилась в мире. Это метод «довыдержки» виски, когда виски, который созревал в бочке из американского дуба, потом на некоторое время перемещают в хересную бочку, таким образом виски приобретает совсем другой вкус и аромат. Да, машины могут сделать качественно, правильно и хорошо, но только человек может создать новый вкус, понять, как улучшить аромат. Именно человек – двигатель прогресса. Армения созрела для The Balvenie The Balvenie есть в большинстве стран СНГ, виски есть и в странах региона – Грузии и Азербайджане. Мы просто решили, что настал момент для того, чтобы The Balvenie появился и в Армении. Армения для этого уже созрела, учитывая спрос в стране на односолодовый виски. Я сам впервые в Армении и приятно удивлен. Я ожидал увидеть Ереван более старым городом, но увидел современный центр, красивые проспекты. Как правильно пить виски Классическая подача солодового виски – комнатная температура, закрытый бокал Гленкейрн, который нужен для того, чтобы удерживать аромат напитка, так как 70% наслаждения от виски приносит аромат. В случае, если вам не нравится аромат какого-либо напитка, будь то виски, коньяк или вино, нужно брать бокал шире и остудить напиток. В случае с виски охладить можно с помощью льда. В хороший виски или коньяк можно также добавить обычной негазированной воды комнатной температуры. Напиток можно разбавлять, добавляя от капли воды до 1,5 объема виски. Так напиток будет меняться по вкусу и аромату, будет раскрываться. В молодой крепкий виски можно добавлять воду, в старый виски возрастом более 20 лет и не очень высокой крепости – ниже 50 градусов, я бы предостерег добавлять воду. Для коктейлей подойдет более доступный виски. Какие блюда есть с виски Есть 2 модели потребления крепкого алкоголя – западная и азиатская. В западной модели крепкие напитки – либо аперитив, либо дижестив, то есть подаются или до еды, или после, а с едой обычно пьют вино. Азиатская модель, которая близка и армянам, и русским, подразумевает употребление крепкого алкоголя во время еды. Так как виски для нас довольно новый напиток, устоявшихся норм пока нет. Я могу посоветовать в случае со сладким виски, таким как The Balvenie, есть и сладкое и мясное, даже копченое. Но если вы пьете дымный виски, лучше конечно закусывать чем-то не дымным. Желательно с виски есть что-то легкоусвояемое, нежирное – рыбу, нежирное тушенное мясо, свежие салаты. Как выбрать хороший виски В магазине можно увидеть виски ценою от 10 долларов до сотен тысяч. И если мы никогда не сталкивались с виски, не знаем, чего от него ждать, обычно выбираем не очень дорогой напиток, а что-то попроще. Обычно на виски, который мы покупаем, бывает написано Blended Scotch Whisky – смешанный шотландский виски. Это значит, что в этой бутылке смешаны 2 разных типа виски. В Шотландии более 120 заводов, которые производят виски 2 основных типов. Первый тип – солодовый виски, который делается из самого дорогого сырья – соложенного ячменя, а спирт перегоняется путем дистилляции, это трудоемкий, медленный и дорогой процесс, который позволяет получить очень дорогие ароматные спирты. Второй тип виски – зерновой, который делают из обычной пшеницы, а спирт перегоняют путем ректификации, как делают спирт для водки. И вот когда вы приходите в магазин и берете бутылку за 10 долларов, львиная доля ее содержимого – 3-летний зерновой виски, к которому добавлено немного 3-летнего солодового виски для вкуса и аромата. Вообще, чтобы узнать о виски, можно прочитать много разных книг, но этот академический способ подходит не всем. Самый простой способ – заказывать и пробовать разные виски. Сейчас в современных условиях, если вы заказали порцию какого-то виски, то можно зайти в интернет, ввести название того, что вы заказали, и потратить буквально пару минут на то, чтобы прочитать информацию об этом виски. Если так делать, то через какое-то время можно узнать об алкоголе многое и удивить друзей своими познаниями. Юлианна Лалабекова / PanARMENIAN.Net Tweet В центре внимания В центре внимания Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу Статьи: Общество «Мы требуем продолжения банкета» Вперед в прошлое Детство в Армении лучше, чем в Европе Трудности работы в Нубийских горах Тут из нашего двора