Сейчас Ивон выступает во многих клубах и ресторанах, она даже успела принять участие в телевизионном проекте «Голос Армении» и прошла слепые слушания, покорив членов жюри своей манерой исполнения и позитивным характером.

PanARMENIAN.Net встретился с кубинкой, побеседовал о ее впечатлениях об Армении, армянах, о планах на будущее и ситуации в Кубе.

Петь – это все, что я умею

Я пою с детства, это все, что я умею, это моя работа. Я также танцую, люблю играть в театре, училась рисованию, владею испанским и английским. Хотела бы выучить армянский, но он очень сложный, не уверена, что мне когда-нибудь удастся. Хотя я уже знаю несколько слов: «барев» (здравствуй), «бари луйс» (доброе утро), «сирун» (красивая) и еще несколько, произношения которых я не знаю. (смеется)

Я приехала в Армению учиться и обучать

Я уехала из Кубы 2 года назад, с тех пор я узнала много всего нового, приобрела большой опыт. Вначале я поехала в Казахстан, где проработала по контракту год в качестве певицы. Я и не планировала возвращаться на Кубу, разве что только чтобы повидать родных или провести отпуск. Потом у меня появилась возможность приехать в Армению, и я решила сделать это во-первых для того, чтобы познакомиться с новой культурой – я всегда была открытой для всего нового, мне интересно узнавать новых людей, знакомиться с новыми идеями, изучать новые музыкальные направления, и я думаю, в Армении у меня есть возможность всего этого. Во-вторых, это новый этап в моей карьере, я могу тут работать, знакомить людей со своей культурой, думаю, в Армении проявляют интерес к латиноамериканской музыке и традициям. Короче говоря, я приехала в Армению учиться и обучать.

В Армении легче, чем на Кубе

На Кубе достаточно нелегко жить, тут – в Армении, гораздо легче. Обычно я не вдаюсь в подробности о своей стране, но поверьте мне на слово, там сложно. В Армении есть проблемы, но вы хотя бы можете жаловаться, говорить о политике, экономике, мы этого не можем.

О сложностях в Армении и планах на будущее

В Армении у меня не возникало никаких проблем, разве что с таксистами: они не говорят по-английски и часто не понимают меня. А в целом, мне тут несложно, Конечно, есть разница в воспитании, образовании, темпераменте и т.д., я росла в другой среде, мы – более открытые, эмоциональные. Но мне здесь нравится, все очень интересно, мне нравятся армянская еда, музыка, я даже пробовала исполнять песни на армянском. У меня есть тут работа, я уже завела друзей. Сейчас работаю над некоторыми проектами, пока не хочу разглашать детали, но если все пойдет хорошо, то я тут еще побуду.

О возможном замужестве в Армении: «Кто знает»

Вопрос о возможном замужестве в Армении застал меня врасплох (смеется). Я верю в любовь, для меня любовь – самое сильное и прекрасное чувство в мире. Я любвеобильный человек по натуре, и для меня не существует традиций и правил в браке: если люди по-настоящему любят и понимают друг друга, все остальное не имеет значения. Поэтому для меня не важно, где именно родился мужчина, которого я полюблю, - Армения, Куба, Россия, США, для меня важен сам человек. Так что кто знает…