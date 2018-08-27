Гарик Мартиросян: У нас всегда были мысли и мечты снять Comedy Club в Ереване PanARMENIAN.Net - 15 и 16 сентября в столице Армении впервые пройдет фестиваль Comedy Club. В дни празднования 2800-летия Еревана в армянскую столицу приедут все резиденты известного российского юмористического шоу: Гарик Мартиросян, Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Андрей Скороход, Михаил Галустян, Александр Ревва, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий «Люсёк» Сорокин, Марина Кравец, трио «Смирнов, Иванов, Соболев», Женя Синяков, Дмитрий Грачев и даже группа USB. Главное событие мероприятия – возвращение Мартиросяна. Как отмечают организаторы шоу, последние полгода имя Мартиросяна было окутано мифами и слухами, однако уже в сентябре он вновь выйдет на сцену. PanARMENIAN.Net побеседовал с известным шоуменом армянского происхождения о предстоящем фестивале, 2800-летии Еревана, границах юмора, его планах и другом. Вы были в Армении с концертом в 2016 году. Остались довольны реакцией зрителей и прочим? Не совсем, потому что большой спортивный зал СКК слишком огромный для Comedy Club – внимание зрителя рассеивалось, звук тоже. Эта сцена прекрасная, но не для нас! Мы учли опыт того организатора нашего концерта и предложили новым организаторам сделать съемки уже в малом зале: он уютнее и идеально подходит Comedy Club. А еще важен факт того, что в 2016 году был просто концерт, а 15 и 16 сентября состоится полноценный Comedy, со звездами и съемками для ТНТ. Не совсем, потому что большой спортивный зал СКК слишком огромный для– внимание зрителя рассеивалось, звук тоже. Эта сцена прекрасная, но не для нас! Мы учли опыт того организатора нашего концерта и предложили новым организаторам сделать съемки уже в малом зале: он уютнее и идеально подходит Comedy Club. А еще важен факт того, что в 2016 году был просто концерт, а 15 и 16 сентября состоится полноценный Comedy, со звездами и съемками для ТНТ. Почему раньше не было планов снять новые выпуски в Армении? И повлияло ли на Ваше решение приехать в РА в расширенном составе 2800-летие Еревана? Можно ли расценивать фестиваль Comedy Club как своего рода подарок столице? Именно так! Мысли и мечты снять Comedy Club в Ереване были всегда, но праздничный и веский повод появился сейчас. Мы хотели провести фестиваль в Ереване еще прошлой осенью, но пересилили себя и решили дождаться 2800-летия нашего любимого города и устроить праздник именно этой осенью. Павел Воля в своем обращении к армянам отметил, что резиденты Comedy Club давно хотели выступить в Армении, «но при этом это все-таки другая страна со своим менталитетом». Что имелось в виду? Что юмор Comedy Club слишком смелый для сдержанных армян? «Армения всегда была нам близка, и мы давно хотели в ней выступить. Но не будем забывать, что это все-таки другая страна со своим менталитетом. Поэтому для нас этот фестиваль – творческий вызов. Что еще интересного? Мы подготовим специальную программу и выступим суперполным составом: золотым, серебряным – называйте как хотите»,- Именно так! Мысли и мечты снять Comedy Club в Ереване были всегда, но праздничный и веский повод появился сейчас. Мы хотели провести фестиваль в Ереване еще прошлой осенью, но пересилили себя и решили дождаться 2800-летия нашего любимого города и устроить праздник именно этой осенью.«Армения всегда была нам близка, и мы давно хотели в ней выступить. Но не будем забывать, что это все-таки другая страна со своим менталитетом. Поэтому для нас этот фестиваль – творческий вызов. Что еще интересного? Мы подготовим специальную программу и выступим суперполным составом: золотым, серебряным – называйте как хотите»,- отметил ранее Воля в своем обращении к армянским зрителям. Дело не только в армянском зрителе: Comedy Club резковат для всех. Естественно, армянский менталитет имеет существенное влияние на восприятие резкого юмора, но я не думаю, что ереванский зритель будет в состоянии шока от нашего выступления. Харламов, безусловно, будет хулиганить на сцене, группа USB своими провокационными шутками и роликами будет в любом случае эпатировать публику, но это же юмор, и надо относиться к этому расслаблено и с улыбкой. Нет ли ощущения, что в последнее время интерес телезрителя к Comedy Club несколько снизился? Нет, ощущения – это не математическая величины. Исследования ТНТ показывают, что цифры телесмотрения Comedy Club с годами растут. Как Вы относитесь к некоторым попыткам цензуры в отношении Comedy Club и других юмористических проектов? Должны ли быть границы у юмора? И если да, то каковы они? Цензуры у нас нет, в том понимании, которое вы вкладываете в это слово. Есть внутренняя самоцензура, и, руководствуясь нашими собственными понятиями о юморе, мы редактируем сами себя. Границы юмора, конечно, должны быть четко очерчены, и для нас шутить о многих вещах просто недопустимо. Хотя многие виды «серьезного» искусства, я имею в виду кинематограф, балет, театр, живопись, фотографию, позволяют себе такие откровенные и вульгарные эксперименты, что по сравнению с ними наш «несерьезный» Comedy Club – это просто безобидное и пушистое шоу. И напоследок хотелось бы спросить о планах. Есть ли какие-то новые интересные проекты? И нет ли желания сделать какой-либо проект в Армении для армянского зрителя? Проектов очень много, сразу обо всех и не рассказать. А что касается Армении и специального проекта на армянском телевидении, то, честно говоря, просто не хватает времени, хотя мне лично очень бы хотелось. В одном уверен точно: фестиваль Сomedy Club в Ереване отчасти может считаться юмористическим спецпроектом для Армении. Нет, ощущения – это не математическая величины. Исследования ТНТ показывают, что цифры телесмотрения Comedy Club с годами растут.Цензуры у нас нет, в том понимании, которое вы вкладываете в это слово. Есть внутренняя самоцензура, и, руководствуясь нашими собственными понятиями о юморе, мы редактируем сами себя. Границы юмора, конечно, должны быть четко очерчены, и для нас шутить о многих вещах просто недопустимо. Хотя многие виды «серьезного» искусства, я имею в виду кинематограф, балет, театр, живопись, фотографию, позволяют себе такие откровенные и вульгарные эксперименты, что по сравнению с ними наш «несерьезный» Comedy Club – это просто безобидное и пушистое шоу.Проектов очень много, сразу обо всех и не рассказать. А что касается Армении и специального проекта на армянском телевидении, то, честно говоря, просто не хватает времени, хотя мне лично очень бы хотелось. В одном уверен точно: фестиваль Сomedy Club в Ереване отчасти может считаться юмористическим спецпроектом для Армении. В августе 2016 года в Ереване состоялся первый концерт известного шоу Comedy Club. На сцене Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна выступил топовый состав юмористов Comedy Club - Гарик Мартиросян, Гарик Харламов, Тимур Батрудинов, Демис Карибидис, Дмитрий Сорокин, Андрей Скороход при участии группы USB и многих других резидентов лучшего комедийного шоу на российском телевидении. Юлианна Лалабекова / PanARMENIAN.Net Tweet В центре внимания В центре внимания В центре Чикаго открылся Ереванский сквер Ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий Статьи: Армения и мир Тролли и кулинары Надежда с моря Они сказали «нет» «В твоей памяти» Праведники мира