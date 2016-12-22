Армянское правительство одобрило Таможенный кодекс ЕАЭС

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В Москве проходит церемония прощания с убитым послом Андреем Карловым Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии прощания с убитым в Анкаре послом РФ Андреем Карловым, которая проходит 22-го декабря в Москве в здании МИД Российской Федерации. Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии прощания с убитым в Анкаре послом РФ Андреем Карловым, которая проходит 22-го декабря в Москве в здании МИД Российской Федерации.

За информацию о местонахождении берлинского террориста объявлена награда в €100 тысяч По делу о теракте на рождественской ярмарке в Берлине официально объявлен в розыск 24-летний тунисец Анис Амри. По делу о теракте на рождественской ярмарке в Берлине официально объявлен в розыск 24-летний тунисец Анис Амри.