Армянское правительство одобрило Таможенный кодекс ЕАЭС
22 декабря 2016 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 22-го декабря одобрило проект соглашения о Таможенном кодексе ЕАЭС.
«Очень тяжелый и трудно рожденный документ. Необходимо максимально адаптировать его к нашему действующему законодательству», - заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян, передает Aysor.am.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением правительства РФ подписать договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 21-го декабря на официальном портале правовой информации.
Заседание ВЕЭС состоится 26-го декабря в Санкт-Петербурге.
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