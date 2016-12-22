Правительство Армении наградит призеров Олимпиады

PanARMENIAN.Net - Армянские спортсмены, ставшие победителями и призерами на Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и чемпионатах мира 2016-го года получат премиальные. Постановление об этом принято на заседании правительства Армении 22-го декабря.

Отмечается, что олимпийский чемпион, греко-римский борец Артур Алексанян получит 20 млн драмов (около $41 тысяч), серебряные призеры – греко-римский борец Мигран Арутюнян, тяжелоатлеты Гор Минасян и Симон Мартиросян – по 15 млн.

Награды получат также тренеры спортсменов, победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Армения заняла 42-е место в общем медальном зачете XXXI Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро среди 78 стран, получивших медали. В копилке сборной Армении одна золотая и три серебряные медали (1-3-0). Золото завоевал борец греко-римского стиля Артур Алексанян, серебряные медали принесли тяжелоатлеты Симон Мартиросян, Гор Минасян и борец Мигран Арутюнян.