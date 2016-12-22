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Сборная Армении по футболу поднялась на 86-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Армении по футболу поднялась на 86-е место в рейтинге ФИФА
22 декабря 2016 - 14:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Cборная Армении по футболу улучшила свою позицию в декабрьском рейтинге ФИФА, поднявшись на одну строчку.

Армянская национальная команда занимает 86-е место с 412-ю очками.

В первую десятку команд с наилучшим показателем входят: Аргентина, Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай и Испания.

Все соперники сборной Армении по отборочной группе ЧМ-2018, кроме сборной Казахстана (98-е место) значительно опережают армянскую команду: Польша на 15-й позиции, Румыния – 39-я, Дания – 46-я, Черногория – 63-я.

Сборная Армении следующий отборочный матч проведет 26-го марта 2017-го года против сборной Казахстана.

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