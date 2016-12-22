33 пассажира, пострадавших в ДТП под Бесланом, получили финансовую помощь
22 декабря 2016 - 15:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Пострадавшие пассажиры в ДТП в Южной Осетии с участием армянского автобуса рейса Москва-Ереван продолжают получать финансовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информтехнологий.
Отмечается, что помощь получили еще два пассажира. Общее число лиц, получивших финансовую помощь достигло 33. Прием заявлений продолжается.
По вопросам можно звонить по номеру +374 10 59-00-24 или обращаться в министерство.
Семьям погибших будет предоставлено по 1.5 млн драмов, тяжело раненым по 700 тысяч драмов, лицам, которым была оказана медпомощь в больницах РФ, по 200 тысяч драмов, остальным пассажирам по 100 тысяч драмов.
ДТП с участием рейсового автобуса Москва - Ереван произошло в 5:30 по ереванскому времени на 8 км объездной ФАД «Кавказ» на территории Северной Осетии. В автобусе находилось, по разным данным, от 45 до 52 человек.
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