33 пассажира, пострадавших в ДТП под Бесланом, получили финансовую помощь

PanARMENIAN.Net - Пострадавшие пассажиры в ДТП в Южной Осетии с участием армянского автобуса рейса Москва-Ереван продолжают получать финансовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информтехнологий.

Отмечается, что помощь получили еще два пассажира. Общее число лиц, получивших финансовую помощь достигло 33. Прием заявлений продолжается.

По вопросам можно звонить по номеру +374 10 59-00-24 или обращаться в министерство.

Семьям погибших будет предоставлено по 1.5 млн драмов, тяжело раненым по 700 тысяч драмов, лицам, которым была оказана медпомощь в больницах РФ, по 200 тысяч драмов, остальным пассажирам по 100 тысяч драмов.

ДТП с участием рейсового автобуса Москва - Ереван произошло в 5:30 по ереванскому времени на 8 км объездной ФАД «Кавказ» на территории Северной Осетии. В автобусе находилось, по разным данным, от 45 до 52 человек.