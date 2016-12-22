Асад: Взятие Алеппо сирийскими войсками - победа для России и Ирана
22 декабря 2016 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Взятие Алеппо сирийскими войсками является победой для союзников Дамаска, в том числе для России и Ирана. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.
Асад также заявил, что взятие города является «основопологающим шагом на пути к уничожению терроризма на всей территории Сирии» и создает «условия для завершения (гражданской – ред.) войны», передает Republic со ссылкой на Reuters.
О полном контроле сирийской армии над Алеппо было объявлено 13 декабря. До этого на протяжении четырех лет западная часть города контролировалась официальным правительством, а восточная – группировками так называемых умеренных повстанцев и боевиками «Фронта ан-Нусра».
Переходу Алеппо под контроль правительственных войск предшествовало наступление, длившееся несколько месяцев. На его первоначальном этапе российские ВВС оказывали сирийской армии существенную поддержку, нанося удары с воздуха.
После того, как в ходе наступления стали появляться сообщения о массовой гибели мирных жителей и разрушении гражданских объектов, Москва стала объектом жесткой критики со стороны западных стран; некоторые политики в Европе публично заговорили о возможности введения санкций. После этого Россия объявила о нескольких гуманитарных паузах, фактически прекратив авиаудары по территории города.
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