Российские военные в Армении проводят учения по экстремальному вождению

PanARMENIAN.Net - На высокогорном полигоне Кахмуд российской военной базы в Армении проводятся учебные занятия по экстремальному вождению. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В учениях задействовано более 500 водителей и механиков-водителей колесной и бронетанковой военной техники.

Отмечается, что полевые занятия с водителями и механиками-водителями тягачей, современных комплексов «Инфауна», разведывательных химических машин шестого поколения РХМ-6, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «С-300В», автомобилей УаЗ, КамАЗ семейства «Мустанг» и Урал различных модификаций, бронеавтомобилей «Тигр» проходят на автодроме и танкодроме в горных зимних условиях на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

Навыки вождения боевых машин отрабатываются в условиях высокогорной местности: на горных серпантинах посреди обильного снежного покрова и гололеда. Более 30% занятий проходят в ночное время.

В условиях высокогорной местности на автодроме и танкодроме полигона Камхуд сложностью обучения военнослужащих и их подготовки, является присутствие снежной целины и преодоление по обледенелому, заснеженному грунту препятствий «косогор», «змейка», «эстакада», «колейный мост», подъем в гору и участков маневрирования», — сказал замкомандир батальона управления по вооружению капитан Дмитрий Ваняшкин.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

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