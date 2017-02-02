На аукционе в США уйдет с молотка личный телефон Гитлера
2 февраля 2017 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Личный телефон Адольфа Гитлера уйдет с молотка в США. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Alexander Historical Auctions, передает РИА Новости.
Телефон Siemens был подарком вермахта. В 1945 году советские солдаты нашли его в бункере Гитлера и передали британскому офицеру, семья которого хранила аппарат более 70 лет.
Аукционный дом называет этот лот «возможно, самым разрушительным «оружием» всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру». Ориентировочная стоимость телефона — 200-300 тысяч долларов.
Аукцион состоится 19 февраля. Кроме телефона, там будут выставлены другие предметы эпохи Третьего рейха.
Ранее сообщалось, что депутаты Национального совета — нижней палаты Австрийского парламента утвердили решение об экспроприации дома на западе страны, где родился Адольф Гитлер.Как сообщили в пресс-службе парламента, соответствующее решение депутаты приняли накануне вечером. Голосование было не единодушным. Кроме того, в настоящий момент всё ещё не определено, как именно поступят со зданием.
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