Студенты-участники апрельской войны получили 50% скидку на плату за обучение

PanARMENIAN.Net - Демобилизованные из армии студенты, которые участвовали в апрельской войне (2-5 апреля 2016 года), получили скидку на плату за обучение в размере 50%. Об этом сообщает министерство образования и науки Армении.

Основанием для скидки платы за обучение послужила запись в военной книжке об участии в боевых действиях. В первом полугодии учебного года 2016-2017 вышеуказанная скидка сделана для 475 студентов различных вузов Армении.

Как правило, при применении льгот на плату за обучение, вузы устанавливают также требование по обеспечению минимальной планки средней качественной оценки. Однако это требование не распространилось на участников апрельской войны и последние воспользовались скидкой на плату за обучение.

В высших учебных заведениях скидки на плату за обучение выполняются по полугодиям. Результаты за второе полугодие будут обобщены до апреля 2017 года.

Согласно закону РА «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», студенты, которые несли боевое дежурство (должны иметь в военной книжке запись о боевом дежурстве и соответствующую печать) получают скидку на плату за обучение в размере 30%, в соответствии со средней качественной оценкой.

В ночь на 2 апреля Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.