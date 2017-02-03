Меркель: Соглашение по безвизовому режиму между ЕС и Турцией требует доработки
3 февраля 2017 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Над некоторыми аспектами безвизового режима между Евросоюзом и Турцией еще предстоит поработать. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
«Многое сделано на пути к безвизовому сообщению, но некоторые пункты остаются открытыми, над ними нужно работать», — сказала Меркель, пишет РИА Новости.
В марте 2016 года Турция и ЕС на саммите в Бельгии согласовали основные принципы решения миграционной проблемы. Согласно этой договоренности, Турция обязуется возвращать добравшихся до Европы беженцев на свою территорию. В обмен на это Анкара должна была получить три миллиарда евро для размещения мигрантов и безвизовый режим для краткосрочных поездок своих граждан в ЕС с июля этого года. Тем не менее Евросоюз предъявил Анкаре набор дополнительных требований, включая изменение закона о защите персональных данных и антитеррористический закон.
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