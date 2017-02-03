Ученые определили максимально безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделе
3 февраля 2017 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Австралийские ученые определили максимально допустимое для сохранения здоровья трудящихся количество рабочих часов в неделе. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Social Science & Medicine.
Для ведения здорового образа жизни специалисты рекомендовали работать не более 39 часов в неделю. Если данное время увеличивается, то, как полагают эксперты, это может привести к нарушениям в психическом и физическом состоянии работника, поскольку человек не сможет уделять должное внимание себе, в частности, вопросам питания и гигиены, пишет Lenta.ru со ссылкой на Австралийский национальный университет.
К своим выводам ученые пришли, проанализировав продолжительность рабочего дня более восьми тысяч австралийцев и данные о текущем состоянии их здоровья.
Специалисты рекомендуют сократить время, затрачиваемое на трудовую деятельность, примерно двум третям гражданам страны 24-65 лет, которые работают в среднем более 40 часов в неделю.
Особо авторы исследования отмечают загруженность женщин, большинство из которых выполняют еще и домашнюю работу.
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