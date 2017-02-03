Мацуев: Хачатурян воспитал целую плеяду композиторов и внес большую лепту в мировое искусство
3 февраля 2017 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Бюст великого композитора XX века Арама Хачатуряна передан в дар Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Его разместили в фойе Большого зала учебного заведения.
Церемония приурочена к 150-летию Московской консерватории. Автором скульптурного образа является заслуженный художник Армении Микаэль Согоян.
«Мы рады, что сегодня у нас прекрасная возможность открыть бюст еще одному композитору, жизнь которого вбирает в себя палитру событий — трагических и славных, которыми отличается советская история», — сказал Журавский, передает Sputnik-Армения.
Он отметил, что Хачатурян — армянский, советский и российский композитор, родом из-под Тифлиса, который работал в СССР и скончался в Армении, в Ереване.
«Человек, который имел четыре Сталинские премии, Ленинскую премию, и в то же время наряду с Шостаковичем был обвинен в формализме в искусстве, он создал прекрасные симфонии и всемирно известные балеты… Удивительным образом наши выдающиеся композиторы, дирижеры, исполнители являют собой общую историю теперь уже разных стран, но, тем не менее, это пример такого сотрудничества, которое должно объединять нас в нашем настоящем и будущем», — сказал Журавский.
Посол Армении в РФ Олег Есаян отметил, что «у каждого народа есть имена, которые, как звезды на небосклоне, освещают путь поколений».
«Имя Арама Ильича Хачатуряна в этом гигантском созвездии имен занимает достойное место. Он своим творчеством дал возможность каждому из нас вне зависимости от национальности наслаждаться его талантом», — сказал посол.
Пианист Денис Мацуев подчеркнул, что Хачатурян воспитал целую плеяду замечательных композиторов и внес большую лепту в мировое искусство.
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