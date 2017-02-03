// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Премьер Франции назвал нападение у Лувра терактом

Премьер Франции назвал нападение у Лувра терактом
3 февраля 2017 - 16:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Франции Бернар Казнев назвал «терактом» инцидент с нападением на патрульных военных у Лувра.

Утром 3 февраля неизвестный с мачете, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг музея Лувр. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих.

«Военный, находившийся при исполнении, подвергся нападению, очевидно, в рамках попытки атаки, носившей террористический характер. Необходимо оставаться осторожными, но у меня есть эта информация», — сказал Казнев, передает РИА Новости.

Ранее глава парижской полиции Мишель Кадо также заявил, что выкрики нападавшего позволяют думать о том, что он планировал совершить теракт.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Премьер Франции считает нападение у Лувра терактом
Reuters. French soldier shoots, wounds machete-wielding attacker at Paris Louvre
 Самое значимое
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Армянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в АвстралииАрмянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в Австралии
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Срок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условияхСрок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условиях
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Россия бесплатно предоставит Сербии шесть МиГ-29, 30 танков и 30 бронемашинРоссия бесплатно предоставит Сербии шесть МиГ-29, 30 танков и 30 бронемашин
Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно- дозорных машин БРДМ-2.
Partner news
 Статьи
С миром и надеждой для всего человечества

Главные научные события января

 Самое читаемое в разделе
Носик о ситуации с Лапшиным: Надо сделать так, чтобы Минск и Баку пожалели о случившемся
В Калифорнии начался официальный сбор подписей за отделение от США
Эйро: Франция и Германия обеспокоены решениями Трампа
Вице-премьер РФ: Россия настаивает на погашении Белоруссией долга за поставки газа
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
СНБ Карабаха обнародовала видеозапись с пленным Гусейнзаде (видео) Служба национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики обнародовала видеозапись, в котором гражданин Азербайджана, военнослужащий Эльнур Гусейнзаде находится в статусе задержанного.
Премьер РА: Армения готова продвигать сотрудничество с ЕС Премьер-министр Армении Карен Карапетян 3 февраля принял находящегося в Ереване с региональным визитом генерального директора Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиана Даниельсона.
Pokemon GO заработала более $1 млрд за 7 месяцев В течение первых двух месяцев после запуска Pokemon Go вызвала настоящий бум среди пользователей смартфонов
Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире При составлении рейтинга учитывались не только зарплаты спортсменов, но и их доходы от рекламы и спонсорских соглашений.