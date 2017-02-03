Премьер Франции назвал нападение у Лувра терактом

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Франции Бернар Казнев назвал «терактом» инцидент с нападением на патрульных военных у Лувра.

Утром 3 февраля неизвестный с мачете, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг музея Лувр. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих.

«Военный, находившийся при исполнении, подвергся нападению, очевидно, в рамках попытки атаки, носившей террористический характер. Необходимо оставаться осторожными, но у меня есть эта информация», — сказал Казнев, передает РИА Новости.

Ранее глава парижской полиции Мишель Кадо также заявил, что выкрики нападавшего позволяют думать о том, что он планировал совершить теракт.