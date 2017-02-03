Премьер Франции назвал нападение у Лувра терактом
3 февраля 2017 - 16:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Франции Бернар Казнев назвал «терактом» инцидент с нападением на патрульных военных у Лувра.
Утром 3 февраля неизвестный с мачете, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг музея Лувр. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих.
«Военный, находившийся при исполнении, подвергся нападению, очевидно, в рамках попытки атаки, носившей террористический характер. Необходимо оставаться осторожными, но у меня есть эта информация», — сказал Казнев, передает РИА Новости.
Ранее глава парижской полиции Мишель Кадо также заявил, что выкрики нападавшего позволяют думать о том, что он планировал совершить теракт.
Самое значимое
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно- дозорных машин БРДМ-2.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
СНБ Карабаха обнародовала видеозапись с пленным Гусейнзаде (видео) Служба национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики обнародовала видеозапись, в котором гражданин Азербайджана, военнослужащий Эльнур Гусейнзаде находится в статусе задержанного.
Премьер РА: Армения готова продвигать сотрудничество с ЕС Премьер-министр Армении Карен Карапетян 3 февраля принял находящегося в Ереване с региональным визитом генерального директора Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиана Даниельсона.
Pokemon GO заработала более $1 млрд за 7 месяцев В течение первых двух месяцев после запуска Pokemon Go вызвала настоящий бум среди пользователей смартфонов
Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире При составлении рейтинга учитывались не только зарплаты спортсменов, но и их доходы от рекламы и спонсорских соглашений.