Саргсян: Переговоры вокруг соглашения Армения-ЕС вскоре вступят в завершающую стадию
3 февраля 2017 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудничество Армения-ЕС с 2014 года существенно активизировалось. Об этом 3 февраля заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с генеральным директором по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристианом Даниельсоном.
Саргсян выразил надежду, что во время пребывания в Армении Даниельсон провел эффективные встречи и обсуждения.
Лидер Армении с удовлетворением констатировал, что минувшие 2 года (с 2024 года – ред.) с точки зрения сотрудничества Армения-ЕС выделялись активностью: существенно активизировался политический диалог, расширилось сотрудничество в различных сферах, сообщает пресс-служба главы армянского государства.
В данном контексте президент отметил важность взаимных визитов высокопоставленных лиц, упомянув состоявшиеся в последнее время визиты в Армению председателя Европейского совета Дональда Туска, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и других высокопоставленных должностных лиц.
Подчеркнув, что активно продолжаются переговоры вокруг нового рамочного соглашения Армения-ЕС, собеседники выразили надежду, что в ближайшее время процесс вступит в завершающую стадию.
Даниельсон отметил важность намеченного визита президента РА в Брюссель, который, по его словам, придаст новый импульс развитию взаимодействия.
Саргсян в числе важных достижений сотрудничества Армения-ЕС отметил утверждение Советом ЕС мандата, который позволил Еврокомиссии начать переговоры с Арменией по соглашению о всеобъемлющем воздушном сообщении (транспорте).
При этом Саргсян заверил, что Армения и далее собирается продвигать взаимодействие с ЕС для стимулирования реформ, в сферах мобильности, эффективного управления, демократии, прав человека, экономики и других представляющих обоюдный интерес отраслях.
Глава Армении поблагодарил ЕС за прилагаемые усилия и ресурсы в этот процесс, в том числе за предоставленное в преддверии предстоящих 2 апреля 2017 года выборов в Национальное Собрание Армении содействие.
В ходе встречи собеседники отметили важность процесса переговоров вокруг приоритетов партнерства. Состоялся также обмен мнениями относительно региональных проблем и вызовов.
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