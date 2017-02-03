СНБ Карабаха обнародовала видеозапись с пленным Гусейнзаде (видео)
3 февраля 2017 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Служба национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики обнародовала видеозапись, в котором гражданин Азербайджана, военнослужащий Эльнур Гусейнзаде находится в статусе задержанного.
В заявлении СНБ Карабаха говорится, что 1 февраля в направлении села Талыш НКР группа азербайджанских военных, воспользовавшись туманной погодой, предприняла попытку диверсионного проникновения. Попытка была пресечена карабахскими подразделениями. В тот же день был обнаружен и подвергнут приводу военнослужащий разведывательной роты 157-й мотострелковой бригады ВС Азербайджана Эльнур Гусейнзаде.
По факту попытки совершения диверсии и незаконного пересечения государственной границы НКР Гусейнзаде возбуждено уголовное дело по статье 33-317 и ч.1 статьи 350 УК НКР. Эльнур Гусейнзаде задержан. Ведется следствие. Учитывая интерес СМИ и беспокойство родственников, СНБ НКР публикует видео задержанного.
Ранее сообщалось, что 2 февраля азербайджанские пользователи социальных сетей сообщили, что согласно информации односельчан плененного во время неудачной диверсии 1 февраля в направлении Талыша Эльнура Гусейнзаде, пленный является действующим военнослужащим сверхсрочной службы ВС Азербайджана.
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