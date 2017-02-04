Омбудсмен Карабаха передал азербайджанскому диверсанту Европейскую конвенцию по правам человека

PanARMENIAN.Net - Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.

На фотографии со встречи, распространенной офисом омбудсмена НКР, на столе можно увидеть эту брошюру.

«Уже четвертый пользователь спрашивает, что за брошюра лежала на столе. Отвечаю публично: Европейская конвенция по правам человека на азербайджанском языке. Передал брошюру Эльнуру Гусейнзаде», – написал Рубен Меликян на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорно-Карабахской Республики (НКР) 3 февраля сообщила: Пленный 1 февраля при попытке разведывательно-диверсионного проникновения азербайджанский военнослужащий Эльнур Гусейнзаде задержан. По факту совершения Э.Гусейнзаде попытки диверсии и незаконного пересечения государственной границы НКР возбуждено уголовное дело по ст. 33-317 и ч.1 ст. 350 УК НКР. Ведется следствие.

«1 февраля 2017 года в направлении села Талиш (Талыш) НКР группа военнослужащих ВС Азербайджана, воспользовавшись туманом, предприняла попытку диверсии. Попытка была пресечена передовыми подразделениями Армии обороны НКР. В тот же день, около 15:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из боевых позиций АО НКР был обнаружен и подвергнут приводу в СНБ НКР член незаконно пересекшей охраняемую государственную границу НКР диверсионной группы, гражданин Азербайджана, военнослужащий разведывательной роты 157-й мотострелковой бригады ВС Азербайджана Эльнур Гусейнзаде», – указала СНБ НКР.