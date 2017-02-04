Лукашенко: У Белоруссии нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина
4 февраля 2017 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 3 февраля выразил уверенность, что Азербайджан, Россия и Израиль смогут договориться о судьбе российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного в Минске по запросу Баку.
Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана по причине визита в Карабах. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
«Если Израиль, Россия и Азербайджан договорятся, мы сделаем так, как они договорятся… Израиль, Азербайджан, Россия тут постольку-поскольку, или договорились, или договорятся о судьбе этого человека (Лапшина – ред.), у них очень тесное сотрудничество, Израиль очень тесно сотрудничает с Азербайджаном, если Израиль захочет, у этого человека с головы ни один волос не упадет», — сказал президент Белоруссии в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.
По словам Лукашенко, Лапшин совершил «не такое уж страшное преступление».
При этом он заявил, что Белоруссия не имеет оснований для того, чтобы не выдавать Азербайджану Лапшина. «Какие у нас основания его не отдавать Азербайджану? Никаких», — сказал Лукашенко в ходе большой пресс-конференции в Минске.
По словам главы государства, задержание Лапшина было произведено в соответствии с решением Интерпола.
«И, согласно всем законам и порядкам, должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем и вовсе выпустить его — но это будет неправильно. Точно также отнесутся и к нам, когда мы будем кого-то задерживать. Поэтому, по всем соглашениям, мы его должны передать Азербайджану», — добавил Лукашенко.
При этом МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.
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