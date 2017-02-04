Администрация Трампа проводит переоценку политики в отношении Кубы
4 февраля 2017 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа проводит переоценку курса Вашингтона в отношении Гаваны. Об этом пресс-секретарь главы американского государства Шон Спайсер заявил во время брифинга 3 февраля.
По его словам, администрация находится в процессе «полного пересмотра всего (спектра. - ред.) американской политики в отношении Кубы», пишет Deutsche Welle.
При этом Спайсер подчеркнул, что основное внимание будет сосредоточено на проблеме соблюдения Гаваной прав человека, что соответствует приверженности Вашингтона вопросу защиты гражданских свобод во всем мире.
США и Республика Куба прервали дипломатические отношения в 1961 году в разгар холодной войны. В декабре 2014 года администрация Барака Обамы неожиданно объявила о начале политики примирения с Гаваной. В июле 2015 года США и Куба официально восстановили дипломатические отношения. Посещение Обамой, на тот момент занимавшим пост президента США, острова стало первым почти за 90 лет. До этого на Кубе побывал 30-ый президент США Калвин Кулидж в 1928 году.
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