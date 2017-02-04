СМИ: Совершивший теракт у Лувра - выходец из Египта

PanARMENIAN.Net - Человек, напавший 3 февраля на военный патруль у Лувра, мог направить перед этим сообщения в Twitter, в которых заявил о том, что следует идеям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Речь идет о страничке, открытой на имя некого Абдаллы Аль-Хамахми. Именно на ней за несколько минут до событий, происшедших у парижской площади Карузель, появились несколько сообщений на арабском, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

В этих сообщениях, адресованных «братьям в Сирии и бойцам всего мира», их автор заявляет о том, что придерживается идей группировки «Исламское государство» и призывает к «тотальной войне». В настоящее время следствие выясняет, были ли эти сообщения размещены в Twitter именно задержанным. У нападавшего были обнаружены два мобильных телефона.

Правоохранительные органы пытаются установить его личность. МВД Египта получило подтверждение от посольства этой страны во французской столице, что нападавший является египетским гражданином, по всей видимости, выходцем из мухафазы Дакахлия на севере страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По предварительной версии, 29-летний мужчина 26 января прибыл в Париж рейсом из Дубая (ОАЭ), где ему была предоставлена туристическая виза для посещения Франции.

Полиция уже обыскала квартиру, где подозреваемый остановился во время визита в Париж. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, действовал ли он в одиночку или имел сообщников, пишет Deutsche Welle.

Во время атаки мужчина был одет в темную футболку с изображением черепа и вооружен двумя мачете. В его рюкзаке позднее были обнаружены аэрозольные баллончики, взрывчатых веществ, однако, найдено не было.

Нападавший, который получил тяжелые пулевые ранения в ходе попытки совершения теракта, был прооперирован 3 февраля. Состояние его, согласно данным прокурора Парижа Франсуа Моленса, «остается крайне тяжелым».

Нападение на солдата военного патруля, охранявшего вход в музей Лувр, произошло 3 февраля. Неизвестный злоумышленник набросился с ножом на патрульного при попытке проверить содержимое его рюкзака. Военнослужащий открыл огонь и тяжело ранил нападавшего. По данным полиции, злоумышленник получил пять пулевых ранений, одно из них - в живот, и в критическом состоянии был доставлен в госпиталь недалеко от Лувра. Второй патрульный был легко ранен. Премьер-министр страны Бернар Казнёв назвал произошедшее террористическим актом.