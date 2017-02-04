В Иране проходят военные учения с применением ракетных комплексов

PanARMENIAN.Net - Воздушно-космические силы ПВО Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) приступили 4 февраля к проведению основного этапа учений, в ходе которого состоятся ракетные стрельбы.

Маневры под кодовым названием «Защитники границы отечества» проходят в провинции Семнан, передает ТАСС со ссылкой на IRINN.

В ходе этих учений будет проведено тестирование радарных систем и ракет различной дальности полета, отработаны действия центров командования и контроля. Основному этапу маневров, которые проводятся на площади 35 тыс. кв километров, предшествовал подготовительный этап, продолжавшийся пять дней.

Отмечается, что учения проходят под девизом «иранская воля, революционная мощь, презрение к санкциям и отражение угроз».

Ранее Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что 29 января на полигоне близ города Семнан в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск ракеты средней дальности. Эта новость вызвала негативную реакцию Запада, в первую очередь США. В американском Конгрессе предложили ввести новые санкции против Исламской Республики, а Белый дом вынес Ирану «официальное предупреждение» в связи с его действиями, «подрывающими безопасность и стабильность в регионе».

Со свой стороны, МИД ИРИ выступил с заявлением, в котором указал на то, что Тегеран не собирается спрашивать ни у кого разрешения на реализацию своих оборонных программ.

США расширили 3 февраля санкции в отношении Ирана, добавив в черные списки 12 структур и 13 человек. Как говорилось в документах, опубликованных на сайте Министерства финансов США, ограничения были введены против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же оказывал поддержку КСИР.