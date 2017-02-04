Опрос: 27% американцев считают Армению дружественной страной
4 февраля 2017 - 16:02 AMT
PanARMENIAN.Net - 27% американцев рассматривают Армению в качестве дружественной страны. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного в США.
6% опрошенных посчитали Армению союзником, 8% описали отношения, как недружественные, 2% сказали, что Армения является врагом США, в то время как 57% респондентов не выразили уверенного мнения.
Международная аналитическая фирма YouGov проводит опросы среди интернет-пользователей. Данный опрос был проведен среди 7150 совершеннолетних жителей США с 28 января по 1 февраля. Респондентам был задан вопрос: «Считаете ли вы страны, перечисленные ниже, другом или врагом Соединенных Штатов?»
Каждому респонденту было предложено выразить свое мнение о случайно выбранных 15 странах из 144 стран мира. Предложены были следующие варианты ответов для определения каждой страны в списке: «враждебная», «недружественная», «дружественная», «союзник» или «не уверен».
Таким образом, по результатам опроса, Армения заняла 64 место в списке 144 стран.
Между тем, 4% респондентов считают, что Турция является врагом, а 24% считают страну недружественной. Азербайджан дружественной страной считают 20% опрошенных американцев, Грузию - 39%, а 6% и 2% респондентов, соответственно, считают эти страны врагами США.
Северная Корея, Иран и Сирия с показателями 57%, 41% и 32% занимают лидирующие позиции среди стран, которые американцы считают враждебными.
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Армения заняла 50-е место в рейтинге развивающихся стран, сильно уступая своим соседям - Азербайджану (2 место), Турции (20 место), Ирану (21 место) и Грузии (31 место). Россия расположилась в рейтинге на 13-м месте
В рейтинге из 119 стран Армения с индексом стоимости жизни, равным 33.87, занимает 19 место среди наиболее доступных стран. За Арменией следуют Уганда и Колумбия
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