Опрос: 27% американцев считают Армению дружественной страной

PanARMENIAN.Net - 27% американцев рассматривают Армению в качестве дружественной страны. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного в США.

6% опрошенных посчитали Армению союзником, 8% описали отношения, как недружественные, 2% сказали, что Армения является врагом США, в то время как 57% респондентов не выразили уверенного мнения.

Международная аналитическая фирма YouGov проводит опросы среди интернет-пользователей. Данный опрос был проведен среди 7150 совершеннолетних жителей США с 28 января по 1 февраля. Респондентам был задан вопрос: «Считаете ли вы страны, перечисленные ниже, другом или врагом Соединенных Штатов?»

Каждому респонденту было предложено выразить свое мнение о случайно выбранных 15 странах из 144 стран мира. Предложены были следующие варианты ответов для определения каждой страны в списке: «враждебная», «недружественная», «дружественная», «союзник» или «не уверен».

Таким образом, по результатам опроса, Армения заняла 64 место в списке 144 стран.

Между тем, 4% респондентов считают, что Турция является врагом, а 24% считают страну недружественной. Азербайджан дружественной страной считают 20% опрошенных американцев, Грузию - 39%, а 6% и 2% респондентов, соответственно, считают эти страны врагами США.

Северная Корея, Иран и Сирия с показателями 57%, 41% и 32% занимают лидирующие позиции среди стран, которые американцы считают враждебными.