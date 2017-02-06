Премьер РА - новоназначенному главе МЧС: Ожидаем регулирования работ по снижению сейсмического риска

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 6 февраля представил аппарату министерства по чрезвычайным ситуациям РА новоназначенного министра Давида Тонояна. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Карапетян поздравил Тонояна с назначением на новую должность, поблагодарив Айкарама Мхитаряна, временно исполнявшего обязанности главы МЧС РА.

«Мы знаем господина Тонояна как скромного, организованного управленца, патриотичного человека и офицера. Считаю, что, несмотря на большую ответственность, для него будет легко работать на этой должности, с учетом того, что министерство по чрезвычайным ситуациям Армении – состоявшаяся система. Мы уверены, что Тоноян при помощи персонала выполнит все поставленные задачи», – сказал Карапетян и дал ряд поручений.

Премьер Армении поручил в частности обеспечить полное формирование подразделений по гражданской обороне.

«От Тонояна ожидаем регулирования работ по снижению сейсмического риска, развитию системы экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации», – сказал премьер Армении, добавив: цель – внедрить систему и испробовать ее в 10 общинах, затем посредством последовательных программ распространить ее и на другие общины.

Премьер поручил также расширить деятельность добровольческих спасательных формирований, отметив важность создания добровольческих пожарно-спасательных опорных пунктов. По словам главы армянского правительства, необходимо последовательно осуществлять создание добровольческих пожарно-спасательных опорных пунктов в общинах Шоржа Гегаркуникской области и Горайк Сюникской области РА.

Указом президента Армении Сержа Саргсяна, Давид Тоноян освобожден от должности первого заместителя министра обороны Республики Армения. Другим указом Сержа Саргсяна, Давид Тоноян назначен министром по чрезвычайным ситуациям Армении. Должность главы МЧС РА оказалась вакантной после скоропостижной кончины 13 декабря Армена Ерицяна. Решением премьер-министра РА Карена Карапетяна, временно исполняющим обязанности главы МЧС РА был назначен первый заместитель Айкарам Мхитарян.