Премьер РА - новоназначенному главе МЧС: Ожидаем регулирования работ по снижению сейсмического риска
6 февраля 2017 - 19:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 6 февраля представил аппарату министерства по чрезвычайным ситуациям РА новоназначенного министра Давида Тонояна. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
Карапетян поздравил Тонояна с назначением на новую должность, поблагодарив Айкарама Мхитаряна, временно исполнявшего обязанности главы МЧС РА.
«Мы знаем господина Тонояна как скромного, организованного управленца, патриотичного человека и офицера. Считаю, что, несмотря на большую ответственность, для него будет легко работать на этой должности, с учетом того, что министерство по чрезвычайным ситуациям Армении – состоявшаяся система. Мы уверены, что Тоноян при помощи персонала выполнит все поставленные задачи», – сказал Карапетян и дал ряд поручений.
Премьер Армении поручил в частности обеспечить полное формирование подразделений по гражданской обороне.
«От Тонояна ожидаем регулирования работ по снижению сейсмического риска, развитию системы экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации», – сказал премьер Армении, добавив: цель – внедрить систему и испробовать ее в 10 общинах, затем посредством последовательных программ распространить ее и на другие общины.
Премьер поручил также расширить деятельность добровольческих спасательных формирований, отметив важность создания добровольческих пожарно-спасательных опорных пунктов. По словам главы армянского правительства, необходимо последовательно осуществлять создание добровольческих пожарно-спасательных опорных пунктов в общинах Шоржа Гегаркуникской области и Горайк Сюникской области РА.
Указом президента Армении Сержа Саргсяна, Давид Тоноян освобожден от должности первого заместителя министра обороны Республики Армения. Другим указом Сержа Саргсяна, Давид Тоноян назначен министром по чрезвычайным ситуациям Армении. Должность главы МЧС РА оказалась вакантной после скоропостижной кончины 13 декабря Армена Ерицяна. Решением премьер-министра РА Карена Карапетяна, временно исполняющим обязанности главы МЧС РА был назначен первый заместитель Айкарам Мхитарян.
Самое значимое
Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
Армения заняла 50-е место в рейтинге развивающихся стран, сильно уступая своим соседям - Азербайджану (2 место), Турции (20 место), Ирану (21 место) и Грузии (31 место). Россия расположилась в рейтинге на 13-м месте
В рейтинге из 119 стран Армения с индексом стоимости жизни, равным 33.87, занимает 19 место среди наиболее доступных стран. За Арменией следуют Уганда и Колумбия
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Последние новости
Мемориальную квартиру Цветаевой в Москве откроют для посетителей к маю месяцу Мемориальная квартира поэтессы Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке откроется для посетителей к маю. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой» Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недоносительстве. По приговору инстанции местный житель Улугбек Гафуров признан виновным по ст. 206.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») и оштрафован на 70 тысяч рублей.
Блогер Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение об экстрадиции в Азербайджан Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана
Элина Даниелян и Лилит Мкртчян представят Армению на женском ЧМ по шахматам Турнир пройдет в Тегеране с 10 февраля по 5 марта.