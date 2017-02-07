Украина ограничила импорт товаров из Нагорного Карабаха
7 февраля 2017 - 13:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Украина и Азербайджан договорились не пропускать товары, произведенные в Нагорном Карабахе и Донбассе. Об этом заявил 7 февраля посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.
«Во время визита президента Петра Порошенко в Баку главы двух государств дали поручения руководителям таможенных структур Украины и Азербайджана встретиться и обговорить вопрос пропуска товаров, поступающих с оккупированных территорий двух стран. Главы таможенных структур встретились и выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями - Киевом и Баку», - сказал Мищенко, пишет «Интерфакс».
По словам дипломата, товары, производимые в Нагорном Карабахе, могут пересечь границу Украины только с одобрения Баку. Аналогичную схему применяет Азербайджан в отношении товаров, поступающих из Донбасса.
«К примеру, маркировка на шампанском. Если там написано Украина, Артемовский завод (Донбасс), значит все нормально. А если какая-та Новороссия или еще что-то в этом духе, то естественно Азербайджан не будет их принимать. Подобный подход применяется и к товарам из Нагорного Карабаха», - отметил Мищенко.
«Правила и циркуляры начали действовать сразу же, как президенты дали поручения. Здесь не надо подписывать какие-то межгосударственные соглашения. Соответствующий документ был подписан главами таможенных структур», - добавил посол.
Ранее Мищенко заявил, чтоУкраина и Азербайджан намерены обсудить вопросы расширения военно-технического сотрудничества.«Скоро у нас состоится заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству. В Баку приедет большая делегация. Глубокое сотрудничество в военно-технической сфере - это индикатор отношений», - сказал Мищенко.
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