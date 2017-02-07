Жена блогера Лапшина попросила у белорусских властей дополнительной защиты для мужа
7 февраля 2017 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Супруга российско-израильского блогера Александра Лапшина обратилась к белорусским властям за предоставлением дополнительной защиты для ее мужа. Об этом 7 февраля сообщила адвокат Лапшина Наталья Шекина.
«Она обратилась за предоставлением дополнительной защиты в Отдел по гражданству и миграции ГУВД Минска», - сказала Шекина журналистам, пишет Интерфакс.
Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана по причине визита в Карабах. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
7 февраля 2 Минске Верховный суд Белоруссии рассматривает жалобу Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда. Суд 26 января признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку.
Верховный суд рассматривает жалобу в закрытом режиме, Лапшин не присутствует на рассмотрении жалобы. Решение Верховного суда с момента оглашения вступает в законную силу.
Предоставление статуса беженца в Белоруссии дает иностранцу, в частности, право постоянно проживать в республике. Дополнительная защита предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории республики, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении на родину с угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
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Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян 3 февраля во время встречи с гражданином Азербайджана Эльнуром Гусейнзаде, задержанным по подозрению в совершении 1 февраля попытки диверсии и незаконного пресечения государственной границы НКР, передал ему Европейскую конвенцию по правам человека на азербайджанском языке.
Конституционный суд Франции 26 января отменил решение Национальной Ассамблеи от 22 декабря о криминализации отрицания геноцидов и массовых жертв из-за преступлений на национальной или религиозной основе.
В ночь с 26-го на 27-е января Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В ночь с 25-го на 26-е января обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной.
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