Жена блогера Лапшина попросила у белорусских властей дополнительной защиты для мужа

PanARMENIAN.Net - Супруга российско-израильского блогера Александра Лапшина обратилась к белорусским властям за предоставлением дополнительной защиты для ее мужа. Об этом 7 февраля сообщила адвокат Лапшина Наталья Шекина.

«Она обратилась за предоставлением дополнительной защиты в Отдел по гражданству и миграции ГУВД Минска», - сказала Шекина журналистам, пишет Интерфакс.

Известный российско-израильский блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана по причине визита в Карабах. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

7 февраля 2 Минске Верховный суд Белоруссии рассматривает жалобу Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда. Суд 26 января признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку.

Верховный суд рассматривает жалобу в закрытом режиме, Лапшин не присутствует на рассмотрении жалобы. Решение Верховного суда с момента оглашения вступает в законную силу.

Предоставление статуса беженца в Белоруссии дает иностранцу, в частности, право постоянно проживать в республике. Дополнительная защита предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории республики, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении на родину с угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.