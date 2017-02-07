Юнкер: Теперь я должен встретиться с Алиевым, приятная часть дня закончилась

PanARMENIAN.Net - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед встречей с Алиевым, в беседе с журналистами пошутил: «Я теперь должен встретиться с президентом Азербайджана, так что приятная часть дня закончилась», пишет Reuters.

Председатель Европейского совета Дональд Туск, и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с Алиевым коснулись ситуации с правами человека в Азербайджане, напомнив официальному Баку о недопустимости нарушения прав и основных свобод человека.

Ранее сообщалось, что председатель ЕС Дональд Туск на втсрече с Алиевым заявил, что карабахский конфликт не имеет военного решения.

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