Юнкер: Теперь я должен встретиться с Алиевым, приятная часть дня закончилась
7 февраля 2017 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед встречей с Алиевым, в беседе с журналистами пошутил: «Я теперь должен встретиться с президентом Азербайджана, так что приятная часть дня закончилась», пишет Reuters.
Председатель Европейского совета Дональд Туск, и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с Алиевым коснулись ситуации с правами человека в Азербайджане, напомнив официальному Баку о недопустимости нарушения прав и основных свобод человека.
Ранее сообщалось, что председатель ЕС Дональд Туск на втсрече с Алиевым заявил, что карабахский конфликт не имеет военного решения.
Читайте также: Азербайджанские активисты в Брюсселе выступят против Ильхама Алиева
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Роухани обсудит с Путиным карабахский конфликт в ходе визита в Москву Визит Роухани планируется к проведению в последних числах марта. В ходе переговоров с российским руководством будут обсуждаться основные моменты двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах
Председатель ЕС: Карабахский конфликт не имеет военного решения Об этом заявил 6 февраля председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.
Турецкая писательница: Мне хотелось навести мосты между армянами и турками, а меня судили за упоминание о Геноциде Мне хотелось обратиться к ужасной трагедии прошлого, к теме Геноцида армян, разделить боль этого народа, навести мосты между армянами и турками, ведь я писала о национальных меньшинствах Турции.
Жена блогера Лапшина попросила у белорусских властей дополнительной защиты для мужа 7 февраля 2 Минске Верховный суд Белоруссии рассматривает жалобу Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда