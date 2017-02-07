Убитому азербайджанскому диверсанту присвоено звание национального героя

PanARMENIAN.Net - В Баку призвоили звание национального героя убитому диверсанту, тело которого Армения 5 февраля передала азербайджанской стороне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 февраля подписал распоряжение о присвоении Чингизу Салман оглу Гурбанову звания «Национальный герой Азербайджана» посмертно.

Звание «Национальный герой Азербайджана» присвоено Чингизу Гурбанову «за личное мужество, проявленное при выполнении боевого задания по защите территориальной целостности Азербайджана», пишет Haqqin.az.

Утром 29 декабря 2016 года на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В ходе боев по защите государственной границы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян.Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Азербайджан в ходе диверсии, совершенной на государственной границе с Арменией, потерял убитыми до 7 военнослужащих.

5 февраля на участке Иджеван-Казах армяно-азербайджанской государственной границы во время организованной при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) встречи представителям ВС Азербайджана было передано тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова.

Как указывает Минобороны Армении, в ходе назначенной в рамках расследуемого в следственном управлении Службы национальной безопасности Армении уголовного дела судебно-медицинской экспертизы тела уже отпала необходимость в том, чтобы оставлять у армянской стороны тело военного ВС Азербайджана Чингиза Гурбанова.