Песков: Россия принимает все необходимые меры по защите прав экстрадированного в Баку Лапшина
8 февраля 2017 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что переговоры об экстрадированном из Баку российско-израильском блогере Александре Лапшине не ведутся, но для его защиты предпринимаются все возможные юридические меры.
7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
«Переговоры не ведутся, но предпринимаются все возможные юридические меры для защиты Лапшина», — заявил Песков, передает РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе российское.
«Для нас он является гражданином нашей страны. Мы продолжаем защищать его интересы в законном порядке», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что российская сторона разочарована решением Верховного суда Белоруссии об экстрадиции блогера Александра Лапшина, имеющего российское и израильское гражданство, в Азербайджан. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
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