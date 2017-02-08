Республиканская партия Армении требует исключения Белоруссии из ОДКБ в связи с делом блогера Лапшина

PanARMENIAN.Net - Глава фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян потребовал исключения Белоруссии из ОДКБ в связи с выдачей Минском Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

«Это не первый случай, когда Белоруссия демонстрирует предвзятое отношение к армянской стороне. Экстрадиция Лапшина является просто сделкой в обмен на полученный (президентом Белоруссии Александром Лукашенко – ред.) орден», - сказал Багдасарян, пишет АРКА.

Как считает глава фракции, подобные действия Минска являются ни чем иным как нарушением прав человека со стороны страны-члена ОДКБ. В данном контексте он назвал неприемлемым предложения депутатов о выходе Армении из ОДКБ.

«Мы должны поднимать вопрос не о своем выходе из ОДКБ, а об исключении Белоруссии из этой организации», - заявил Багдасарян.

Его предложение поддержали сразу несколько депутатов, которые отметили, что подобное поведение Белоруссии как страны-члена ОДКБ наносит ущерб безопасности.

Со своей стороны депутат армянского парламента Хосров Арутюнян, который является также председателем постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской Ассамблеи ОДКБ, выразил озабоченность в связи со сложившейся ситуацией.

«Позиция Белоруссии наносит прямой удар по системе безопасности ОДКБ и всем шагам, которые мы пытаемся осуществить в рамках Организации», - заявил Арутюнян.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.