Мхитарян: Если бы думал о деньгах, перешел бы не в «Боруссию», а в «Анжи»
8 февраля 2017 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян ответил на обвинения некоторых фанатов дортмундской «Боруссии», которые считают, что армянский футболист погнался за деньгами. По окончании сезона-2015/16 он отказался продлевать контракт со «шмелями» и перебрался на «Олд Траффорд».
«Я не могу понять, что сделал неправильно. Если бы речь шла только о деньгах, то перешёл бы из «Шахтёра» не в «Боруссию», а в «Анжи». Но мне это не нужно. Я хотел развиваться дальше», — сказал Мхитарян, передает championat.com.
Ранее сообщалось, что сайт Eurosport проводит опрос среди своих читателей для определения лучшего игрока 24-го тура АПЛ. На звание лучшего футболиста в числе прочих претендует полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян. Кроме Мхитаряна, за звание поборются хавбек «Челси» Эден Азар, форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку, нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, форвард «Сандерленда» Жермейн Дефо, защитник «Халл Сити» Андреа Раноккья, полузащитник «Тоттенхэма» Мин Сон, нападающий «Вест Хэма» Энди Кэролл, полузащитник «Уотфорда» Том Клэверли и хавбек «Вест Бромвича» Джек Ливермор. На данный момент Мхитарян лидирует в голосовании.
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