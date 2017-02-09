Белый дом: США не отменят санкции против России по Крыму

PanARMENIAN.Net - США не намерены отменять санкции против России по Крыму. Об этом сообщил 8 февраля представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Мы имеем дело с двумя пакетами санкций. Один из них - по Крыму. И я думаю, что постпред США Хейли очень четко высказалась в ООН, что пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут», - заявил Спайсер, отвечая на вопросы журналистов, во время традиционного брифинга для прессы, пишет Deutsche Welle.

При этом он отказался комментировать инициативу ряда сенаторов, которая направлена на то, чтобы не дать президенту США Дональду Трампу единолично отменить ограничительные меры против Москвы.

Ранее группа из шести сенаторов, включая республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма и демократа от штата Мэриленд Бена Кардина, внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект, который заблокирует Трампу возможность снять санкции с России. Документ предполагает, что Белый дом должен будет предоставить отчет с полным обоснованием необходимости отмены санкций, после чего Конгресс США в течение 120 дней сможет блокировать инициативу президента.

Новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления перед Советом Безопасности 3 февраля заявила, что Вашингтон осуждает «агрессивные действия» России на востоке Украины. «Крым является частью Украины. Наши санкции, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - подчеркнула тогда Хейли.

В середине января администрация Барака Обамы продлила еще на год сакции в отношении России, которые были введены в марте 2014 года после российской аннексии Крыма и затем несколько раз продлевались и расширялись из-за конфликта на востоке Украины. Американские власти неоднократно обвиняли Россию в оказании военной помощи сторонникам самопровозглашенных «народных республик» Донбасса и в прямом военном участии в конфликте на востоке Украины. Москва последовательно отрицает эти обвинения.