Визит замглавы полиции Армении в Белоруссию отменен

PanARMENIAN.Net - Запланированный визит заместителя начальника полиции Армении Вардана Егиазаряна в Минск не состоится.

Егиазарян 2-5 марта должен был посетить Минск для участия в торжествах по случаю 100-летия милиции Белоруссии.

Решение премьер-министра Армении Карена Карапетяна о командировании Вардана Егиазаряна в Белоруссию от 7 февраля признано недействительным. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.

В последние дни в отношениях Армении и Белоруссии создалось напряжение из-за передачи блогера Лапшина Баку.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля оставил в силе решение генпрокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку. На заседании парламента Армении 8 февраля оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что МИД республики должен отозвать посла из Белоруссии и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры.