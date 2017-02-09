Визит замглавы полиции Армении в Белоруссию отменен
9 февраля 2017 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Запланированный визит заместителя начальника полиции Армении Вардана Егиазаряна в Минск не состоится.
Егиазарян 2-5 марта должен был посетить Минск для участия в торжествах по случаю 100-летия милиции Белоруссии.
Решение премьер-министра Армении Карена Карапетяна о командировании Вардана Егиазаряна в Белоруссию от 7 февраля признано недействительным. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.
В последние дни в отношениях Армении и Белоруссии создалось напряжение из-за передачи блогера Лапшина Баку.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля оставил в силе решение генпрокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку. На заседании парламента Армении 8 февраля оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что МИД республики должен отозвать посла из Белоруссии и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры.
Самое значимое
Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
«МИД Армении предпринимает соответствующие меры», - сказал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Захарова: Россия продолжит заниматься судьбой Лапшина «Мы будем заниматься судьбой российского гражданина и далее», - сказала Захарова.
Парламент Армении ратифицировал поправки в соглашение по ВТО для ускорения торговых процедур Как отметил, представляя документ, заместитель председателя Комитета по госдоходам Армении Вахтанг Мирумян, поправки расширяют круг лиц, которые могут выступать заявителем при запросе о принятии предварительного решения о стране происхождения товаров
Ассанжу могут дать 30 дней на уход из посольствя Эквадора в Лондоне По мнению политика, для основателя WikiLeaks настало время двигаться дальше, так как его пребывание в посольстве дорого обходится стране и не является оправданным
В Ереване появится школа с углубленным изучением китайского языка Правительство Армении на заседании 9 февраля выделило 1.2 миллиарда драмов (около 2.5 миллиона долларов) на строительство китайской школы.