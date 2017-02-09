В Ереване появится школа с углубленным изучением китайского языка

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 9 февраля выделило 1.2 миллиарда драмов (около 2.5 миллиона долларов) на строительство китайской школы.

В апреле 2016 года министр науки и образования Армении Левон Мкртчян и советник посольства КНР по торгово-экономическим вопросам Ван Шицей подписали в Ереване соглашение по реализации проекта открытия в Армении школы с углубленным изучением китайского языка.

В соответствии с соглашением, проектные и строительные работы будут полностью осуществлены китайской стороной. Армянская сторона будет осуществлять экспертизу и контроль.

Уникальный в регионе комплекс будет иметь общежития и учебные корпуса, оснащен технологическими новинками. Школа, рассчитанная на 650 учеников, должна стать крупнейшим учебным центром обучения китайскому языку не только в Армении, но и в Восточной Европе и СНГ.