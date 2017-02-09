В Ереване появится школа с углубленным изучением китайского языка
9 февраля 2017 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 9 февраля выделило 1.2 миллиарда драмов (около 2.5 миллиона долларов) на строительство китайской школы.
В апреле 2016 года министр науки и образования Армении Левон Мкртчян и советник посольства КНР по торгово-экономическим вопросам Ван Шицей подписали в Ереване соглашение по реализации проекта открытия в Армении школы с углубленным изучением китайского языка.
В соответствии с соглашением, проектные и строительные работы будут полностью осуществлены китайской стороной. Армянская сторона будет осуществлять экспертизу и контроль.
Уникальный в регионе комплекс будет иметь общежития и учебные корпуса, оснащен технологическими новинками. Школа, рассчитанная на 650 учеников, должна стать крупнейшим учебным центром обучения китайскому языку не только в Армении, но и в Восточной Европе и СНГ.
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Защитник прав человека Армении Арман Татоян 1 февраля принял ряд военнослужащих и членов их семей, сообщает аппарат омбудсмена Армении.
Правительство Армении на заседании 19-го января одобрило предложение о подписании соглашения с ОАЭ об устранении визового режима.
Армения заняла 50-е место в рейтинге развивающихся стран, сильно уступая своим соседям - Азербайджану (2 место), Турции (20 место), Ирану (21 место) и Грузии (31 место). Россия расположилась в рейтинге на 13-м месте
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