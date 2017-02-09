Камера впервые зафиксировала детеныша кавказского леопарда в Армении

PanARMENIAN.Net - В результате мониторинга, проведенного армянским представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF-Армения) и Биосферным комплексом «Зангезур», камера в армянском Зангезуре зафиксировала кавказского леопарда, который, предположительно, является одним из детенышей запечатленного WWF ранее леопарда по имени Ева. Об этом на своей странице в Фейсбуке написало армянское представительство WWF.

«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении.

Леопард кавказский (Felis pardus ciscaucasicus) или кавказский подвид - относительно крупный и бледно окрашенный, с неясной пестриной. Обитает на Кавказе, в основном придерживается поросших лесом гор, но местами, вслед за древесной растительностью, спускается ниже, встречаясь, например, в предгорьях Талиша. С другой стороны, в долине Аракса леопард встречается и в безлесных, пустынных горах. В пределах бывшего СССР он везде редок и в настоящее время всюду сократился в числе. На Кавказе он еще более редок, чем в Средней Азии и на Дальнем Востоке.